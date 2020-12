Personnages One Piece prêts pour l’aventure

La grande trajectoire de l’histoire de One Piece a montré d’innombrables aventures de Luffy et de ses amis. En fait, il y a déjà 1000 épisodes de la franchise, ce qui est sans aucun doute incroyable. L’anime a acquis une grande renommée au cours des dernières années et le logo est devenu un symbole important pour les fans.

Si vous êtes un fan de One Piece, vous souhaitez fêter votre anniversaire en tant qu’utilisateur de Reddit Megamoshi. Cela a préparé un gâteau spectaculaire de Anniversaire du logo One Piece, quelque chose que Luffy aimerait sûrement célébrer toute victoire lors de ses voyages en mer. Dans l’image suivante, vous pouvez voir comment ce gâteau est.

Un gâteau d’anniversaire que Luffy adorerait !!!! de r / OnePiece

La façon dont a couvert tout le gâteau en noir plaçant le crâne du drapeau au milieu, c’est très frappant. Cela semble être quelque chose de simple, mais il suffit qu’un fidèle adepte de la franchise soit totalement heureux. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir à quoi ressembleraient les personnages One Piece dans Pokémon.

