Rick & Morty aspiré dans un portail dimensionnel

Il y a quelques jours, nous avons pu voir l’une des meilleures illustrations liées au monde du divertissement. Breaking Bad et Rick & Morty, deux des meilleures séries, donnent chacun de leurs genres, réunis dans une illustration audacieuse. Ces types d’illustrations, grâce au plus créatif de Reddit, nous montrent le côté le plus audacieux de la vie. Mais si vous voulez essayer la partie douce de cette série, nous vous recommandons de jeter un œil à l’image suivante:

Mon gâteau d’anniversaire de la sœur de mon talentueux petit ami ❤ de r / rickandmorty

“KatAtWork” a fait ce délicieux gâteau Rick & Morty pour sa sœur pour son anniversaire. Peut-être l’un des meilleurs cadeaux que tout adepte de la série puisse recevoir pour son anniversaire. On y voit le portail typique de Rick et les visages des deux protagonistes de la série, grand-père et petit-fils. Si vous aimez ce type de contenu, mais que vous êtes plutôt un anime comme One Piece, nous vous recommandons de jeter un œil à ce gâteau en forme de fruit du diable.

