Personnages One Piece avec Luffy

Les membres d’équipage des Pirates du Chapeau de Paille sont parmi les personnages les plus recherchés au monde Une pièce, non seulement pour leurs exploits et leurs aventures, mais aussi pour être l’un des pirates les plus puissants.

C’est pourquoi ils existent récompenses au-dessus de leurs têtes, et un fan de One Piece a voulu collecter toutes les informations sur ces récompenses pour rassembler toutes les données dans un graphique statistique très intéressant dans lequel nous pouvons voir combien d’argent ils offrent pour chacun des membres du groupe de la Équipes de chapeau de paille.

Savoir plus: Et si Nami de One Piece apparaissait dans la série GTA? Eh bien, ça aurait l’air tel que

Récompenses pour les membres des Pirates du Chapeau de Paille

L’utilisateur de Reddit appelé HuyDo03 a partagé un graphique dans lequel nous pouvons voir les montants d’argent (baies) qu’ils offrent en récompense pour Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Robin, Nami, Brook, Franky et Chopper.

Tableau des primes de l’équipage du chapeau de paille de r / OnePiece

Aimez-vous ce genre de données sur l’anime? Jetez un œil à ce tableau statistique sur les jours d’attente entre les épisodes One Piece.

Autres objets One Piece que vous aimerez