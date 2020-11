Bluepoint Games fournit plusieurs astuces pour que vos premiers pas dans le jeu ne soient pas une agonie.

À ce stade, dire que c’est évident mais Demon’s Souls est un jeu vidéo difficile, très difficile, dans lequel perdre sa vie est une question de secondes; faire une petite erreur. Sachant cela, l’équipe en charge de ce remake en PS5 a rendu publics quelques astuces simples pour qu’au moins vous affrontiez l’action brutale de ce jeu vidéo en sachant – en partie – ce qui vous attend.

“Nous avons préparé un guide de l’aventurier pour que vous puissiez commencer votre mission de la meilleure façon. Gardez à l’esprit que PEUT CONTENIR DE PETITS SPOILERS“, préviennent-ils de Jeux Bluepoint, auteurs entre autres du remake de Shadow of the Colossus. Premier conseil? Quelque chose que tout le monde devrait savoir si vous avez déjà joué à d’autres titres de FromSoftware. “L’important, ce sont les âmes«Ils sont la principale monnaie non seulement pour obtenir de nouveaux équipements et des améliorations pour les armes, mais avec ces âmes, nous allons également passer au niveau supérieur.

La mort fait partie de l’expérience Bluepoint“Si vous mourez et que vous ne pouvez pas retourner sur le lieu de votre mort, vous les perdrez. Pour toujours”, préviennent-ils. Bien sûr, vous perdrez votre vie encore et encore: “la mort fait partie de l’expérience”, se souviennent-ils. “Plus tôt vous l’accepterez, plus vite vous comprendrez que chaque étape d’un niveau est un expérience d’apprentissage dans lequel vous découvrirez l’emplacement des dangers, des ennemis, de leurs attaques et de la répartition de l’environnement ».

La chose la plus sûre est qu’avant de commencer votre aventure à Boletaria, vous avez de sérieux doutes sur ce classe de caractère est le plus approprié. Lequel survivrez-vous le plus longtemps? “Vos attributs de départ ne vous obligent pas à rester dans une classe. Vous pouvez équiper n’importe quelle arme ou armure, tant que vous avez le niveau requis. Cela dit, l’aristocrate de la classe de départ C’est, sans aucun doute, le moyen le plus «simple» de jouer à Demon’s Souls pour tout débutant, car vous aurez un catalyseur dès le début. “

«Lorsqu’il est combiné avec un sort», poursuivent-ils dans un long message posté sur le blog officiel PlayStation, «la possibilité de cibler les ennemis en appuyant simplement sur L3 et en leur lançant des flèches d’âme de loin signifie qu’ils devront se rapprocher pour vous infliger. blesser”. Bluepoint souligne également qu’il existe plusieurs manières d’aborder cette mission difficile, avec cinq Archstones qui vous dirigera vers les différentes étapes de Demon’s Souls. “Vous pouvez les visiter dans n’importe quel ordre, même si l’Archstone sur la gauche vous permettra d’entrer en contact avec le jeu plus progressivement.”

La classe Aristocrat est le moyen le plus “ simple ” de jouer à Demon’s SoulsIl y a d’autres détails à prendre en compte. D’une part, il est important de bien explorer chaque scène non seulement pour trouver des objets et des âmes, mais aussi les passages qui permettront raccourcir les distances avec les feux de joie qui agissent comme des points de contrôle. C’est aussi essentiel équilibrer le poids: moins vous portez de charge, plus vous vous déplacerez rapidement et il sera plus facile de rouler pour éviter les ennemis. Un autre des derniers grands, avec lequel ce guide simple se ferme, a à voir avec la forme humain ou âme.

“Quand vous mourrez, votre corps humain sera remplacé par une carcasse ambulante sans vie (forme éthérée). Sous cette forme”, dit Bluepoint, “votre barre de santé sera réduite de moitié, mais ne soyez pas obsédé par la reconquête de votre humanité. Vous le ferez. automatiquement lorsque vous battez un boss, bien que la plupart du temps soit passé sous forme éthérée, alors habituez-vous à ce que ce soit votre «vraie» santé. Alors tu perdras la peur de mourir“.

Si vous avez hâte de jouer au nouveau travail de Bluepoint Games, n’hésitez pas à jeter un œil à notre vidéo commentée Demon’s Souls, où nous vous donnons nos premières impressions de ce remake après avoir joué pendant quelques heures.

