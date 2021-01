Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Compte tenu du fait que Nintendo Switch est la console la plus aboutie du moment, il est normal que de nombreux développeurs considèrent ce système pour lancer leurs jeux. Les titres LEGO ont été très attrayants pour le vaste marché de cette console. Bien qu’il existe déjà de nombreux jeux de cette franchise dans ce catalogue, apparemment un épisode de super-héros populaire est en route vers le système.

Nous faisons référence à LEGO Marvel Super Heroes, la tranche originale de la série présentant des icônes des bandes dessinées, telles que Iron Man, Ant Man, Captain America et Hulk. Ce titre a fait ses débuts sur diverses plates-formes en 2013, bien avant la mise en vente de la Nintendo Switch et n’est pas encore arrivé sur la console.

Cependant, cela pourrait changer sous peu si nous prenons en compte un enregistrement qui a été fait dans le Entertainment Software Classification Board (ESRB), qui indique que ce jeu vient d’être classé pour cette console.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le dernier jeu de super-héros Marvel à avoir frappé la Nintendo Switch est Marvel Ultimate Alliance 3.

L’ESRB dévoile une nouvelle version de LEGO Marvel Super Heroes

L’enregistrement lit une brève description du jeu et la note E + 10, mais aucun détail supplémentaire sur l’arrivée possible de LEGO Marvel Super Heroes sur Nintendo Switch n’apparaît, mais il est courant que, étant un enregistrement officiel de l’ESRB, ce n’est qu’une question de temps avant que ce jeu ne soit annoncé.

Ni le développeur TT Games ni le distributeur Warner Bros.Interactive Entertainment n’ont confirmé l’arrivée de LEGO Marvel Super Heroes sur Nintendo Switch, nous vous invitons donc à prendre cette information comme une possibilité.

Cependant, si l’on tient compte du fait que la suite de ce jeu, LEGO Marvel Super Heroes 2, a atteint plusieurs plates-formes, dont Nintendo Switch et que la tranche originale a fait ses débuts sur PlayStation, Xbox, PC et même sur les consoles Wii U, Nintendo 3DS et Nintendo DS, il n’est pas déraisonnable de penser qu’une adaptation pour Nintendo Switch est possible.

Avez-vous joué à des titres LEGO Marvel Super Heroes? Vous attendez avec impatience l’arrivée de la version originale sur Nintendo Switch? Dites le nous dans les commentaires.

