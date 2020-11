Bienvenue à Harmony Square, la petite ville où vous apprendrez à désinformer les citoyens. Les habitants de cette ville fictive sont “obsédés par la démocratie” et, de plus, il s’avère que apprendre à créer de fausses nouvelles a également un côté bénéfique. Les joueurs apprennent à reconnaître les fausses nouvelles après une dizaine de minutes de jeu, indique une nouvelle recherche de l’Université de Cambridge. Une visite rapide à Harmony Square peut-elle lutter contre les fausses nouvelles?

Les élections américaines de cette semaine ou même le coronavirus sont deux exemples clairs de la façon dont la désinformation peut être un problème sérieux pour la société. De croire un représentant qui ment plus que de parler à penser que le SRAS-CoV-2 n’est pas réel. Lutter contre les fausses nouvelles n’est pas facile et amener la société à critiquer ce qu’elle lit, soit.

Avec le jeu Harmony Square, ils sont allés plus loin. Ce jeu vidéo basé sur une ville qui aime la démocratie a besoin du responsable de la désinformation (le joueur) pour polariser l’opinion publique. Le joueur devra prendre les meilleures décisions pour secouer le nid de frelons dans la paisible ville d’Harmony Square jusqu’à ce que tout explose.

Efficace contre la désinformation

Le jeu n’est pas très long, mais le plus important est que il a été montré qu’après avoir joué (dure à peine dix minutes) Vous avez déjà appris ce que vous devez savoir sur les techniques de désinformation. Manipulation de l’actualité, utilisation de bots pour amplifier l’émission, utilisation d’émotions … Tout cela jusqu’à diviser Harmony Square en deux groupes très polarisés qui pourraient en venir aux coups.

Ce jeu, expliquent les créateurs dans un communiqué de presse, “réduit la vulnérabilité à la désinformation politique de ses utilisateurs”. Le jeu vidéo a été créé par des psychologues de l’Université de Cambridge avec le soutien du Center for Global Engagement du Département d’État américain et de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department of Homeland Security (CISA).

Théorie de l’inoculation

Les psychologues ont basé le jeu sur la théorie de l’inoculation, mais qu’est-ce que cela signifie? “Exposer les gens à un faible dose de techniques courantes utilisées pour diffuser de fausses nouvelles leur permet de mieux identifier et d’ignorer la désinformation lorsqu’ils la trouveront dans le futur », disent les chercheurs. De cette façon, les joueurs obtiennent quelque chose comme un “vaccin psychologique” contre cette technique dans le monde réel.

Flickr | Magazine SELF

«Essayer de démystifier la désinformation après qu’elle se soit répandue, c’est comme fermer la porte de la grange après que le cheval soit parti. Notre objectif est d’arrêter la propagation de fausses nouvelles en premier lieu«Le Dr Sander van der Linden, directeur du laboratoire de Cambridge sur la prise de décision et auteur principal de la nouvelle étude, a commenté dans le communiqué de presse.

“Le jeu en lui-même est rapide, facile et ironique, mais l’apprentissage expérientiel qui le sous-tend signifie que les gens sont plus susceptibles de détecter la désinformation et moins susceptibles de le partager la prochaine fois qu’ils se connecteront à des réseaux », a déclaré le Dr Jon Roozenbeek, un psychologue de Cambridge et un autre des principaux auteurs de l’étude.

Techniques pour créer de fausses nouvelles

Le jeu est composé de quatre petits chapitres dans lesquels les utilisateurs découvrez cinq des techniques de manipulation: Je suis occupé à provoquer l’indignation; l’exploitation du langage émotionnel pour créer la colère et la peur; amplifier artificiellement la portée grâce à de faux robots et abonnés; créer et diffuser des théories du complot et polariser le public.

Dans un essai contrôlé randomisé, les chercheurs ont demandé 681 personnes évaluer la fiabilité d’une série de nouvelles et de publications sur les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci, certains étaient réels, d’autres avec de fausses informations et même de fausses informations créées pour l’étude. Ensuite, la moitié d’entre eux ont joué à Harmony Square et l’autre à Tetris. Après un certain temps de jeu, les participants ont été invités à évaluer la fiabilité d’une autre série de nouvelles.

Résultat de la recherche

L’idéologie des joueurs ne les a pas fait agir différemment

Le résultat? “La fiabilité perçue de la désinformation a chuté de 16% en moyenne chez ceux qui ont terminé Harmony Square par rapport à leur évaluation d’avant-match”, indique le communiqué. “Le jeu aussi réduction de 11% de la volonté de partager de fausses nouvelles avec les autres. Surtout, la propre idéologie des joueurs, qu’ils penchent à gauche ou à droite, n’a fait aucune différence. “

D’autre part, le fait d’avoir le “groupe témoin”, c’est-à-dire ceux qui ont joué à Tetris, a permis aux scientifiques de déterminer une “taille d’effet” de 0,54 pour l’étude, a déclaré Van der Linden. “La taille de l’effet suggère que si la population des États-Unis était divisée également, comme l’échantillon de l’étude, 63% de ceux qui ont joué continueraient à trouver de la désinformation significativement moins fiable, comparé à seulement 37% des personnes non vaccinées par Harmony Square. “

L’équipe derrière Harmony Square a basé ses résultats sur certaines études de Cambridge montrant comment des approches gamifiées similaires à littératie numérique réduisent considérablement la vulnérabilité aux fausses nouvelles et aux complots en ligne.

Bots, trolls, manipulation des émotions … Il n’est pas toujours facile de comprendre ce qui se passe dans le monde des réseaux sociaux. Mais une visite rapide de la ville de Harmony Square pourrait être ce dont nous avons besoin pour commencer à lutter une fois pour toutes contre les fausses nouvelles. Ne laissez pas la désinformation gagner la partie.

L’article Ce jeu vous rend moins vulnérable aux «fausses nouvelles» a été publié dans Hypertext.