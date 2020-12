Eh bien, joli et pas cher, c’est le smartphone de la firme chinoise.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il PETIT M3 est à votre portée pour seulement 114 euros grâce à l’une des offres AliExpress. Nous parlons de la version globale de l’appareil chinois, qui vient avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne.

Le smartphone de POCO va donner beaucoup de choses à dire dans les mois à venir, c’est vraiment pas cher et offre un bel ensemble de spécifications. Voici tout ce que vous devez savoir sur le terminal chinois.

Achetez le POCO M3 au meilleur prix

Ce POCO M3 est livré avec un écran LCD de 6,53 pouces et résolution Full HD +. C’est un appareil en plastique et a un arrière reconnaissable et original. Vous pouvez le trouver dans une palette variée de couleurs vives.

Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 662, qui est accompagné de 4 Go de RAM. C’est un processeur que nous avons testé à plus d’une occasion, vous ne trouverez aucun problème au jour le jour. Vous aurez la possibilité d’utiliser facilement toutes sortes d’applications, ainsi que de profiter du jeu étrange.

Qualcomm Snapdragon 66 24 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran LCD 6,3 pouces Full HD + 3 caméras arrière Batterie 6000 mAh avec charge rapide sur prise 18 W 3,5 mm, radio FM

L’appareil chinois intègre 3 caméras sur ses fesses: nous sommes tombés sur un capteur principal de 48 mégapixels, une capteur macro Appareil photo 2 mégapixels et appareil photo répétitif de 2 mégapixels pour mode portrait. Dans l’encoche de son devant, un appareil photo 8 mégapixels.

Le POCO M3 est également livré avec une batterie monstre de 6000 mAh et une charge rapide de 18 W. Vous ne manquerez pas d’énergie avant la fin de la journée, vous pourrez la presser au maximum sans craindre d’être jetée. L’appareil chinois dispose également d’un Prise jack 3,5 mm cela vous permettra de connecter vos écouteurs comme cela a été fait pendant toute une vie. A même Radio FM.

Il n’y a pas grand chose à ajouter, vous avez la possibilité de vous procurer un appareil très solvant pour très peu. Si vous cherchez un terminal autour de 100 euros, le POCO M3 est l’achat le plus intelligent. N’y pensez pas trop, l’offre n’est disponible que pour une durée limitée.

