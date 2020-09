Un fan-made Loki le logo pourrait être mieux que la vraie chose. La prochaine série Loki a été annoncée au Comic-Con de San Diego 2019 et se concentrera sur les (més) aventures de Loki après avoir échappé à son arrestation lors de Avengers: Endgame’s Battle of New York. Le Dieu Trickster a maintenant le légendaire Tesseract en sa possession, ce qui signifie qu’il y a des possibilités infinies pour Loki de causer des méfaits. Loki voyagera dans le temps, causant des méfaits dans la série.

Bien que Loki ne soit pas présenté en première sur Disney + avant 2021, le logo de l’émission a été publié lors du Comic-Con 2019. Lors de son premier dévoilement, le logo a suscité la confusion chez de nombreux fans; une note particulière d’incertitude était la raison pour laquelle chaque lettre du logo utilisait une police et une couleur différentes. Une ventilation du logo montre que ce choix stylistique peut en fait être une reconnaissance des différentes périodes de temps auxquelles Loki se rendra. De plus, la nature décousue du logo reflète l’énergie chaotique du personnage titulaire et souligne son rôle de filou et de métamorphe.

L’utilisateur d’Instagram bosslogic a repensé le logo Loki selon ses propres conditions. Cette vision du logo est une version beaucoup plus propre que ce que Disney a dévoilé. Chaque lettre utilise la même police et la même couleur, ce qui présente un look poli et uni. Le « O » dans « Loki » est la seule lettre stylisée différemment; il prend la forme du casque à cornes que Loki porte à travers divers films MCU. Vous pouvez consulter la version bosslogic du logo Loki ci-dessous.

Le logo de Bosslogic est également accompagné d’une brève vidéo teaser, avec les mots «Lord of Mischief», «King of Jotunheim» et «Imposter of Asgard» clignotant sur un fond sombre à différents intervalles. Ce sont toutes des références à Loki et à ses diverses aventures, bien que ce soit peut-être aussi une indication de la direction que Bosslogic espère que Disney prendra le personnage dans la série à venir. Dans l’ensemble, avec un personnage aussi moralement ambigu et aux multiples facettes que Loki, il existe un monde de possibilités pour le développement ultérieur du Dieu Trickster.

Même si le logo actuel de Loki peut être décevant pour certains fans, le spectacle est toujours très attendu. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur Loki, la création de bosslogic montre que les fans restent enthousiasmés par la série. Pour l’instant, les fans de Marvel devront attendre un peu plus longtemps avant d’attraper Loki sur Disney + au printemps 2021.

