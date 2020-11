Et c’est déjà l’entreprise qui a le plus progressé en 2020.

Voulez-vous offrir un bon mobile et vous ne savez pas si vous aurez raison? Eh bien avec ça Oppo Find X2 Lite pour 289 €, avec 210 € de réduction, vous ne devriez pas continuer à chercher. C’est l’un des smartphones les plus vendus du Cyber ​​Monday et il pourrait le devenir des 3 meilleurs vendeurs de l’année.

Nous sommes confrontés à un très bon terminal Android avec une connectivité complète pour beaucoup moins que ce qui était en vente il y a 7 mois. C’est un smartphone avec un panneau de 6,4 pouces avec une résolution Full HD et Technologie Amoled. Vous pouvez y voir toutes sortes de contenus et jouer grâce au puissant processeur Snapdragon 765G et 8 Go de RAM. Vous pouvez passer des heures et des heures à profiter de votre mobile avec votre Batterie de 4025 mAh avec une charge rapide à 30W, et installez toutes sortes d’applications et de jeux avec ses 128 Go de mémoire interne. Ce Oppo Find X2 Lite est une option de luxe pour prix très ajusté.

Quant à l’appareil photo, nous avons 4 objectifs dans la pièce 48, 8, 13 et 2 mégapixels à l’arrière signé par Sony et Samsung. Et en plus, nous pouvons profiter de la connectivité NFC et prise jack 3,5 mm pour les écouteurs filaires.

