L’appareil chinois a exactement ce dont vous avez besoin, et à ce prix, il est irrésistible.

le realme C3, que nous avons eu l’occasion d’essayer il y a quelque temps, cela peut être le vôtre pour seulement 89 euros.

On le retrouve sur Amazon, plus précisément dans sa version de 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage.

Le terminal chinois est une des meilleures options si vous cherchez quelque chose de solvant en dessous de 100 euros. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Le terminal realme arrive avec un écran de 6,5 pouces qui occupe une grande partie de l’avant. Votre processeur est le Helio G70 par MediaTek, une puce avec laquelle vous n’aurez pas de problèmes au quotidien.

Le realme C3 intègre également 3 caméras à l’arrière et une grande batterie de 5 000 mAh cela vous donnera des heures et des heures d’utilisation.

Helio G70 2 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire 3 caméras Écran IPS 6,5 ″ et résolution HD + batterie 5000 mAh Jack 3,5 mm, radio FM