Le mobile Oppo balaie cette année et ils ne vous le disent pas.

Si vous cherchez un beau cadeau, un smartphone est toujours bon à renouveler. est Oppo A72 est tombé à 170 € d’un coup pour le Black Friday. On parle d’une remise d’environ 80 € grâce à bons prix AliExpress et les coupons, entre autres, celui dédié au Black Friday: blackfriday20.

Nous avons devant nous un milieu de gamme d’Oppo (propriétaire de realme), qui sait faire de bons mobiles, comme il l’a bien démontré cette année. C’est un terminal qui arrive avec un processeur Snapdragon 665 octa-core, avec 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne (extensible), Batterie de 5000 mAh avec charge rapide à 18W, connectivité NFC, 6,5 pouces et résolution Full HD +. A tout cela, il faut ajouter son caméra quad 48, 8, 2 et 2 mégapixels.

Pour ce prix il n’y a pas beaucoup de meilleures choses.

