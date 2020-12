Grâce au lancement récent de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X | S, davantage de personnes ont eu l’occasion de découvrir le jeu pour la première fois. tracé laser. Pas dans tous les jeux, bien sûr, car c’est une technologie d’adoption récente dans le monde des consoles. Cependant, Nous croiriez-vous si nous vous disions que la SNES a également sauté dans le train du lancer de rayons? Non, nous ne plaisantons pas.

Le programmeur Ben Carter, qui vit au Japon, a créé un incroyable mod matériel qui permet à la légendaire console Nintendo d’exécuter un scénario avec Ray Tracing en temps réel. Comme il l’explique en détail sur son site internet, l’idée est née du souci d’apprendre Verilog, le langage pour faire des modèles de systèmes électroniques; ainsi que des matrices de portes logiques programmables sur site (FPGA). “Plus tard, cela est devenu ‘ne serait-il pas intéressant d’essayer de faire passer un SNES à Ray Tracing?'” Vous pouvez voir le résultat ci-dessous:

Mais comment obtenir une console d’il y a trois décennies pour supporter une technologie aussi exigeante en ressources techniques? Carter s’est appuyé sur une pratique utilisée par certains jeux comme Star Fox: inclure une puce supplémentaire (Super FX) dans la cartouche pour améliorer la section graphique. Le programmeur a donc créé un composant personnalisé pour que le Ray Tracing fonctionne correctement sur SNES – Super Famicom, pour être exact.

Son mod, baptisé SuperRT, est capable de extraire les informations de la scène pour les traiter ultérieurement avec le lancer de rayons. Bien entendu, il fallait ouvrir le SNES pour connecter la cartouche au moyen de câbles; sans oublier l’intervention des FPGA DE10-Nano et Cyclone V. Le résultat est une scène de lancer de rayons fonctionnant à une résolution de 200 x 160 pixels. Cette dernière est légèrement inférieure à la résolution d’origine de la console (256 x 224).

L’essor du lancer de rayons

Bien que le tracé de rayons SuperRT soit limité aux réflexions de rebond simple et aux ombres de lumière directionnelles, cette mise en œuvre aurait soufflé nos esprits dans les années 1990. Au fil des ans, le lancer de rayons deviendra encore plus populaire dans les jeux vidéo; non seulement à cause des consoles, mais aussi à cause des cartes graphiques «abordables» que la technologie propose déjà.