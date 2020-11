Vous ne trouverez pas de mobile moins cher avec un stylet que celui-ci.

Nous pouvons trouver le Motorola Moto G Pro pour seulement 199 euros sur Amazon. Arrive à côté de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, des chiffres assez intéressants.

Le terminal Motorola dispose d’un design agréable et caractéristique, un des Processeurs Qualcomm Oui un stylet qui le différencie du reste. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Achetez le Motorola avec stylet au meilleur prix

Le smartphone de Motorola dispose d’un panneau IPS de 6,4 pouces et d’une résolution Full HD +. ses style Cela vous aidera à en tirer le meilleur parti, comme nous le voyons dans les appareils Note de Samsung. À l’intérieur de Snapdragon 665, l’une des plus anciennes puces de Qualcomm. ** C’est très solvant, vous n’aurez aucun problème avec cela.

Qualcomm Snapdragon 6654 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran IPS 6,4 ″ Full HD + 4 caméras arrière Batterie de 4000 mAh avec charge rapide à 15WStylus, prise jack, NFC et radio FM