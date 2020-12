Le Japon compte un grand nombre d’artistes qui sont professionnellement engagés dans le manga et l’anime. Chaque année, des centaines et des centaines de nouvelles séries peuvent être lancées, mais seules quelques-unes sont publiées, et parmi celles-ci, encore moins atteignent le reste de la planète. Cependant, Il y en a un qui après plus de 20 ans dans la diffusion a atteint un record de longévité et de niveau de téléspectateurs, nous parlons de One Piece.

Le travail d’Eiichiro Oda a transcendé en tant qu’exemple parfait de bon shonen. Il a servi d’inspiration pour les grands artistes d’aujourd’hui et les histoires des chapeaux de paille ont égayé les jours difficiles pour beaucoup.

Aujourd’hui, nous voulons vous montrer une sculpture 3D de Nami en hommage à la série. L’artiste a publié son dernier travail sur Art Station, point de rencontre des plus créatifs.

Fanart de Nami par Bagus Winata

