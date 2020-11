En 2011, le photographe amateur Sam Davis était près du Côte du Delaware prendre des photos lorsque son objectif a capté quelque chose d’inhabituel. Au début, même il n’a pas remarqué. Vu un héron volant, apparemment calme, avec une anguille serpent attachée à son corps. Il pensait que lorsque l’oiseau plongeait dans l’eau pour pêcher, l’animal allongé s’était accroché en essayant de se mordre le cou. C’était très probable. Cependant, lorsque cet ingénieur du Maryland est rentré chez lui et a transféré les photographies sur l’ordinateur, il a vu que c’était en fait quelque chose de très différent. Il avait d’abord photographié une anguille serpent émergeant du ventre d’un héron.

Certes, ces animaux insaisissables sont connus pour utiliser cette ruse pour échapper au poisson qui les mange. Ils explosent littéralement le ventre. Malheureusement, ils ne parviennent généralement pas à pénétrer dans la peau, ils meurent donc presque toujours et sont momifiés ou enkystés dans la peau. cavités internes de votre chasseur. Mais celui-ci a réussi à sortir jusqu’à ce qu’il soit accroché au ventre de l’oiseau, qui volait encore, comme si son déjeuner n’essayait pas de s’échapper par la porte arrière.

Une anguille serpent sortant du ventre d’un héron

Dès le début, Davis a trouvé la scène intéressante. Les deux animaux volaient ensemble, tandis que plusieurs aigles et même un renard ils ont regardé la scène, attendant que l’un d’eux, ou, espérons-le, les deux, sombrent dans un état second. Mais ça c’est pas passé comme ça.

La scène a été observée de près par plusieurs aigles et un renard

Le héron enfin atterri dans l’eauElle y resta un court moment et repartit, toujours avec son nouveau locataire accroché à elle.

Le photographe était à une grande distance, entre 70 et 90 mètres, mais il a pu prendre plusieurs clichés grâce à son téléobjectif. Ce qu’il n’a pas réussi à faire, c’est de suivre ce couple curieux pour découvrir le résultat de l’histoire.

Comme expliqué à Live Science John Pogonski, ichtyologiste de la Collection nationale australienne de poissons de l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO), l’oiseau pourrait très probablement survivre, à condition que la plaie guérisse bien et ne s’infecte pas. L’autre animal aurait les choses plus compliquées, à moins qu’il ne parvienne à tomber directement dans l’eau avec une salinité qu’il pourrait tolérer.

Cela semble être son destin. Certains se développent en kystes dans le corps de leurs ravisseurs. D’autres, comme cette anguille serpent émergeant du ventre d’un héron, entreprennent un voyage qui se termine peut-être aussi par leur mort. D’autres animaux, comme le coléoptère Regimbartia attenuata, sont de meilleurs échappés. L’anguille serpent commence par une fuite explosive, mais vacille dans les prochaines étapes de son plan.