Nico Robin souriant en se souvenant de bons moments

Parmi les filles les plus élégantes de One Piece, Faits saillants de Nico Robin pour sa superbe combinaison de vêtements qu’il porte habituellement, en plus de ses incroyables lunettes. Bien sûr, c’est un personnage très frappant même à cause de sa façon d’être, et il est très possible que ce style s’intègre très bien dans un film policier et humoristique classique.

En fait, un artiste Reddit nommé Vinimotinha a encore renforcé cette excellente idée avec un cool fan art où il redessine Nico Robin comme s’il était le protagoniste du film populaire Pulp Fiction réalisé par Quentin Tarantino. Dans l’image suivante, vous pouvez voir cette superbe illustration qui pourrait vous étonner.

Robin fanart dans mon style de peinture. J’espère que vous apprécierez tous de r / OnePiece

Les cheveux et la garde-robe donnent à Nico Robin un aspect totalement différent. En fait, à première vue, l’apparence aussi rappelle Fubuki de One Punch Man. Cependant, certains traits continuent de maintenir la grande essence du personnage One Piece. Si cela vous intéresse, vous pouvez voir à quoi ressemblerait Nico Robin s’il existait vraiment dans la vraie vie.

Savoir plus: Nico Robin en sirène, l’un des meilleurs fan arts One Piece que vous verrez aujourd’hui

Autres objets One Piece que vous aimerez