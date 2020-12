Noël est là et cette année peut être une période moins colorée que d’habitude. Cependant, nombreux sont ceux qui s’engagent à garder l’esprit de Noël à la maison en décorant avec des crèches ou des arbres de Noël ornés de guirlandes et de lumières. Et cette fois et pour tester j’ai choisi d’utiliser un Système d’éclairage LED que je contrôle et personnalise depuis mon mobile.

Une option qui nécessite de passer par la case, c’est inévitable. Pour y parvenir, j’ai acquis un système d’éclairage LED personnalisable qui peut être contrôlé depuis le mobile, qu’il s’agisse d’iOS ou d’Android, via une application qui vous permet de réaliser un éclairage différent et très frappant et contrôlez-le à tout moment.

Noël sur mobile

Le système d’éclairage que j’ai acheté est de la marque Twinkly, dans le modèle 125 luminaires. Il existe également un autre modèle qui intègre un microphone pour que les lumières changent au rythme du son qui les entoure. Nous effectuons le contrôle via une application que nous pouvons utiliser sur Android et iOS.

Ce n’est pas un ensemble bon marché, mais il en existe d’autres similaires et moins chers qui peuvent servir d’exemple à ceux qui souhaitent obtenir un effet similaire. Et soyez prudent, car son utilisation est on ne peut plus simple. Nous devons placer les lumières sur l’arbre à volonté, et étape suivie de télécharger et d’installer l’application avant de commencer la configuration.

pic.twitter.com/F4wlfPOeHT – jð † åå ¢ êµvê (@josetxu_granada) 16 décembre 2020

Dans cette marque, nous pouvons choisir entre des modèles de 100, 200, 250 ou 400 points lumineux, optant dans mon cas pour celui avec 100 LED, le plus petit, qui pour l’arbre à utiliser était plus que suffisant.

Lors de l’ouverture de l’application, nous trouvons une sorte de tutoriel étape par étape. Avec les lumières déjà branchées dans la prise, la première étape consiste à s’inscrire ou se connecter et d’ailleurs j’ai utilisé le profil Facebook pour la vitesse qu’il offre.

Dans le guide, il faut choisir quel est le modèle d’éclairage LED à utiliser en se basant sur un dessin indicatif et à partir de là choisir le réseau Wi-Fi auquel les lumières seront connectées afin d’interagir avec elles à distance. Si nous n’avons pas de réseau sans fil à la maison, le système nous permet de générer un réseau Wi-Fi des lumières auxquelles se connecter pour gérer l’éclairage à volonté.

Une fois les étapes franchies, l’application nous permet accéder à un catalogue d’effets prédéfinis que nous pouvons commencer à utiliser en choisissant celui que nous aimons le plus. Mais nous pouvons également créer un éclairage personnalisé en dessinant nous-mêmes la palette de couleurs.

Ceci est possible grâce à éditeur d’effets proposé par l’application dans lequel à travers une interface graphique et très intuitive, il permet de marquer la couleur souhaitée pour chacune des différentes LED qui peuplent l’arbre. Nous pouvons ajouter de l’intensité ou un type d’effet pour que plus tard l’animation s’adapte à ce que nous avons programmé

De plus, via l’application nous pouvons configurer une large gamme d’options allant du simple éclairage, des routines, le choix des modèles et des formats d’éclairage, à l’entrée dans votre propre magasin où nous pouvons télécharger plus d’effets d’éclairage.

Cette application correspond aux lumières Twinkly, qui sont celles que j’ai achetées, mais avec une promenade dans des magasins comme Amazon, nous trouvons des alternatives d’autres marques avec des fonctions similaires.

Twinkly

