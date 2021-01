Obtenez le OnePlus le moins cher du marché.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il OnePlus Nord N100 Bas de 150 euros grâce à l’une des offres Amazon. Vous n’aurez qu’à payer 149 euros pour obtenir votre version de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, pratiquement ce que coûte le Redmi 9, l’un des Xiaomi les moins chers.

Le terminal chinois a un joli design, un écran qui dépasse 6,5 pouces et l’un des Processeurs Qualcomm Snapdragon. Nous vous disons toutes ses caractéristiques, est-ce ce que vous recherchiez?

Achetez le OnePlus N100 au meilleur prix

Le smartphone OnePlus arrive avec une dalle IPS de 6,52 pouces et une résolution HD +. Cela occupe presque tout le devant, à l’exception d’un petit menton et d’un minuscule trou qui abrite sa caméra frontale.

Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 460, un processeur qui fonctionne bien et avec lequel vous n’aurez aucun problème pour les tâches de base. Comme nous l’avons souligné au début, le modèle proposé arrive avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Qualcomm Snapdragon 460 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran HD IPS 6,52 ″ + 3 caméras arrière Batterie 5000 mAh Prise 3,5 mm

Le terminal OnePlus a 3 caméras à l’arrière: on se rencontre un capteur principal de 13 mégapixels, une capteur macro Appareil photo 2 mégapixels et appareil photo répétitif de 2 mégapixels pour mode portrait. Dans le petit trou sur son devant, un appareil photo 8 mégapixels.

Sa batterie atteint un niveau non négligeable 5 000 mAh, promet une bonne autonomie. Il a également un Prise casque 3,5 mm. De plus, vous pouvez profiter OxygenOS, la couche de personnalisation du fabricant chinois. Des offres l’une des meilleures expériences de la scène Android.

Vous avez la possibilité de prendre un OnePlus entier pour moins de 150 euros. L’offre ne sera pas disponible pour toujours, il vaut donc mieux ne pas y penser trop.

