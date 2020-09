Il était une fois, nous avions des ordinateurs de bureau si grands qu’ils étaient assis sous nos bureaux, ainsi que des assistants numériques personnels de la taille d’une paume avec des écrans de 3 pouces qui pouvaient gérer la navigation Web de base et le courrier électronique, mais n’étaient pas destinés à la productivité. .

Aujourd’hui, nous avons des smartphones avec des écrans de plus de six pouces qui peuvent difficilement tenir dans une poche et qui ne sont pas non plus destinés à la productivité, mais nous avons des ordinateurs de bureau de la taille d’une paume qui sont encore assez bons pour presque toutes les charges de travail de bureau. Certains d’entre eux sont également assez bon marché.

Parmi ces ordinateurs de bureau ultra-compacts, citons Liva Q1D et Liva Q1L récemment annoncés par ECS, livrés dans des châssis de 74 x 74 x 34,6 mm tout en offrant des fonctionnalités bureautiques essentielles telles que deux sorties d’affichage et deux ports GbE.

Les systèmes ECS Liva Q1D et Liva Q1L sont basés sur Intel’s ‘Apollo Lake’ Celeron N3350 (2C / 2T, 1.10GHz – 2.40GHz, HD Graphics 500, 6W TDP) ou Pentium N4200 (4C / 4T, 1.10GHz – 2.50GHz, Système sur puce HD Graphics 505, 6W TDP) associé à 2 Go ou 4 Go de mémoire LPDDR4 ainsi qu’à un module eMMC d’une capacité de 32 Go ou 64 Go.

Du côté de la connectivité, les ECS Liva Q1D et Liva Q1L disposent du Wi-Fi 5, du Bluetooth 4.1, de trois ports USB Type-C (deux USB 3.0, un USB 1.0) et d’un emplacement pour carte micro-SD. La principale différence entre les deux systèmes réside dans la différence d’affichage et de connectivité réseau:

Le Liva Q1D a deux sorties d’affichage (DisplayPort 1.2, HDMI 2.0), mais un port GbE. Le Live Q1L a un connecteur d’affichage HDMI 2.0 et deux ports GbE.

L’utilisation des SoC Apollo Lake d’Intel lancés en 2016 pour les systèmes de la fin de 2020 semble un peu étrange, mais ne devrait pas être une surprise totale. De nombreuses entreprises utilisent des PC Apollo Lake et continueraient à déployer une plate-forme familière au lieu de passer à quelque chose de nouveau. À cette fin, les fabricants de PC comme ECS continueront à proposer des systèmes alimentés par Apollo Lake en fonction de la demande.

L’une des caractéristiques particulièrement intéressantes des PC Liva Q1D et Liva Q1L UCFF d’ECS est leur prix. La configuration la moins chère avec le SoC Intel Celeron N3350 coûte 210 $, tandis que le PC plus avancé alimenté par Intel Pentium N4200 est au prix de 240 $.

