Kevin Celli-Bird, un voisin de Melbourne Ainsi nommé pour le sens comique du hasard, il est sorti dans son patio le 26 décembre et y a trouvé un petit intrus. C’était un pigeon apparemment épuisé qui s’était perché sur sa fontaine pour prendre un bain et boire de l’eau. L’oiseau avait l’air émacié, alors cet Australien attentionné a décidé de s’en occuper jusqu’à ce qu’il se rétablisse. Elle l’a nourri, lui a donné un abri et lui a même donné un nom: Joe.

Mais ce qui semblait être une belle histoire était sur le point de mal tourner, car Kevin reçut bientôt des nouvelles aussi curieuses qu’amères. Joe n’était pas vraiment un oiseau australien. Pas même un Néo-Zélandais. Ce n’était ni plus ni moins que américain, car il était venu chez lui après s’être échappé d’un course de pigeons dans l’Oregon, à peine deux mois avant leur rencontre attachante. Désormais, les autorités du pays océanique demandent le sacrifice de l’animal.

Le curieux voyage d’un pigeon voyageur

Joe n’est pas vraiment l’oiseau le plus éloigné de tous les temps. le oiseaux migrateurs ils peuvent parcourir de grandes distances. Le chiffre le plus élevé est détenu par sternes arctiques (Sterna paradisaea), qui voyagent de l’Arctique à l’Antarctique pendant la saison de non-reproduction.

Le voyage de Joe n’était pas dû à la migration

Bien que le record de vol soit détenu par un autre oiseau, un spécimen d’aiguille de colipint qui a bougé de l’Alaska à la Nouvelle-Zélande, parcourant 12 000 kilomètres en seulement 11 jours. Sans escales.

Mais le cas du pigeon protagoniste dans cette histoire est différent. Ce n’est pas un oiseau migrateur, mais un oiseau domestique. En tant que telle, elle est prête à voler vite, en tant que compétitrice de course, mais pas si loin. S’il a réussi, c’est vraiment parce qu’il a un peu triché, car on croit que traversé le pacifique à bord d’un cargo.

Une fois arrivé à destination, il a parcouru quelques kilomètres supplémentaires et a atterri chez Kevin. Même après avoir fait un tronçon en bateau, le voyage était si fatigant que le pauvre Joe a été dévasté. L’histoire, avec une fin heureuse apparente, est apparue dans certains journaux locaux, où elle a finalement été lue par un membre de la Service australien d’inspection et de quarantaine. Ils ont contacté Celli-Bird et lui ont dit que le pigeon devait être euthanasié ou expulsé. En effet, tout animal domestique qui est entré sur le territoire australien sans avoir subi les tests nécessaires pour vérifier sa santé doit partir le plus tôt possible. Il s’agit d’empêcher la transmission de maladies en provenance d’autres régions du monde.

L’exécution n’a pas encore été effectuée, mais soudain la fin de l’histoire semble bien pire. Toute une Via Cruc est celle de cette colombe.