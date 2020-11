Ne cherchez plus, l’appareil chinois est sans égal à ce prix.

Grâce à AliExpress, vous pouvez acheter le POCO X3 NFC pour seulement 169 euros.

Nous parlons de sa version de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, il vous suffit d’appliquer le coupon 11112020ES12 avant de finaliser votre achat.

Il y a un détail que vous devez prendre en compte. Cette offre sera disponible prochainement 11 novembre, date à laquelle le Journée mondiale du shopping sur AliExpress.

Ce que tu devrais faire c’est ajoutez l’appareil à votre panier aujourd’hui et achetez-le le jour indiqué.

Achetez le POCO X3 au meilleur prix

Le POCO X3 arrive avec un écran IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz.

Sous son châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 732G, une puce que vous pouvez demander beaucoup avec des applications exigeantes.

Il y a quatre caméras que le POCO X3 loge sur son dos, il a également une batterie qui atteint 5160 mAh avec une puissante charge rapide de 33 W.

Qualcomm Snapdragon 732G 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS 6,67 ″, Full HD + et 120 Hz 4 caméras arrière 5160 mAh batterie avec charge rapide à 33 W jack 3,5 mm, USB-C, NFC