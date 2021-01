Obtenez l’un des smartphones les plus recommandés du moment.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il PETIT X3 est à votre portée pour seulement 184 euros grâce à l’une des offres AliExpress. Vous avez la possibilité de l’acheter dans sa version de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

L’appareil chinois est l’un des meilleurs achats à moins de 200 euros. Il a un écran 120 Hz, l’un des processeurs “G” de Qualcomm et une batterie qui dépasse 5 000 mAh. Ce sont toutes ses caractéristiques.

Acheter sur AliExpress: POCO X3

Tout ce que vous gagnez avec le POCO X3

POCO X3 NFC, analyse: on ne peut pas dire non pour 200 euros

L’appareil asiatique a un écran IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. Malgré sa grande taille, il est assez confortable, puisque son écran occupe presque toute la façade. La seule interruption est le petit trou qui abrite votre caméra frontale.

Sous son châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 732G, un processeur assez solvable. Comme je l’ai noté dans votre analyse, c’est un processeur qui fonctionne bien, rien ne vous empêchera de profiter de jeux exigeants et d’applications lourdes. Dans cette offre, il est livré avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Qualcomm Snapdragon 732G 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS 6,67 ″, Full HD + et 120 Hz 4 caméras arrière Batterie de 5160 mAh avec charge rapide à 33 W jack 3,5 mm, USB-C, NFC

L’appareil chinois intègre 4 caméras à l’arrière: un Capteur principal de 64 mégapixels, une grand angle 13 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un appareil photo 2 mégapixels pour mode portrait. Sur sa face avant, un appareil photo de 20 mégapixels.

Acheter sur AliExpress: POCO X3

Le terminal asiatique arrive également avec une batterie de 5 160 mAh et une charge rapide puissante de 33 W. Malgré les 120 Hz de son écran, vous bénéficierez d’une très bonne autonomie, il ne vous laissera pas couché sans alimentation. Le POCO X3 dispose également d’un prise casque, radio FM et connectivité NFC.

Nous parlons d’un terminal assez complet, d’un appareil avec lequel vous profiterez d’un bon panneau, de processeurs à solvant et d’un ensemble de caméras plus que décent. Pour moins de 190 euros, c’est toujours l’un des meilleurs achats.

