Ce professeur dessine des Pokémon sur le tableau noir pour ses cours

Un enseignant remplit le plateau avec des créatures Pokémon

On a toujours considéré que La saga Pokémon a été une grande source d’inspiration pour ses adeptes, et ces enfants des années 90 qui ont grandi en regardant Pokémon aujourd’hui sont des adultes et essayent transmettre cet amour que vous ressentez pour l’anime à vos enfants, ou simplement aux générations suivantes.

L’exemple le plus récent que nous avons vu récemment avec un enseignant, qui a étonné ses élèves avec dessins incroyables de Pokémon sur un tableau d’école. Tu veux le voir?

C’est le meilleur professeur du monde

Alors tu peux voir une série d’images partagées par un enseignant du primaire au Japon et utilisateur sur Reddit – appelé GothamGuardian12 -, où il reflète parfaitement différent Créatures Pokémon.

J’enseigne à l’école élémentaire au Japon et mes élèves aiment ça quand je dessine des Pokémon au tableau. A commencé avec Pumpkaboo et est devenu de plus en plus élaboré. Maintenant, je vandale les tableaux noirs d’autres enseignants avec des Pokémon légendaires après les heures de classe. de pokemon

Et grâce au bon accueil de leurs étudiants, l’enseignant essaie beaucoup plus de faire les excellents dessins. le œuvres d’art dont il a montré jusqu’ici ont été basés sur: Articuno, Zapdos, Lunaala, Solgaleo, Tyranitar, Mega-Sharpedo. Comment pouvez-vous voir chacun d’eux représente parfaitement le Pokémon officielBien sûr, avec un peu plus de couleur, ce serait encore plus épique.

Quel dessin était votre préféré?

