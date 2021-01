Écrit par Christian Collado dans Applications

Quelque chose d’aussi simple que ouvrir une application de messagerie et répondre à un message Cela peut être une véritable odyssée pour certaines personnes. Par conséquent, de plus en plus de fabricants et de développeurs rejoignent Google dans son objectif de faire d’Android un système d’exploitation plus accessible, par des mesures telles que les commandes vocales ou par des gestes sans avoir besoin de toucher l’appareil.

Une des Les fonctionnalités d’accessibilité les plus populaires d’Android sont TalkBack, et bien qu’à certaines occasions, il puisse devenir un utilitaire quelque peu ennuyeux en cas d’activation accidentelle, la vérité est qu’il s’agit d’un caractéristique essentielle pour ceux qui ont besoin d’aide pour utiliser leur appareil.

Par conséquent, pour clarifier les doutes existants concernant cet outil, nous avons décidé aujourd’hui de revoir toutes les informations que vous devez savoir sur TalkBack. De ses fonctions principales à la forme de allumer et éteindre pas à pas.

Qu’est-ce que TalkBack

Android comprend divers outils d’accessibilité qui simplifient l’utilisation de l’appareil. Depuis agrandir les éléments de l’écran, jusqu’à la possibilité de connecter un Affichage braille qui permet aux aveugles d’interagir avec le texte de leur téléphone.

TalkBack est l’un de ces outils et, en gros, c’est un Lecteur d’écran. Une fois le service activé, il prend en charge décrire à voix haute les actions effectuées sur l’appareil, ainsi que des alertes ou des notifications qui s’affichent à l’écran. Voici comment Google le décrit lui-même dans la documentation officielle de TalkBack:

Lorsque TalkBack est activé, il fournit des messages vocaux afin que vous puissiez utiliser l’appareil sans regarder l’écran. Il peut être utile pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

Il n’y a pas si longtemps TalkBack était une application autonome qui peut être téléchargé via le Google Play Store sur n’importe quel appareil Android. Actuellement, le service est pré-installé sur la plupart des appareils dans le cadre du package Suite d’accessibilité Android.

Tout ce que TalkBack peut faire pour vous

Mais cette application offre bien d’autres fonctions en plus de la possibilité de décrire les éléments de l’écran mobile. Comme indiqué sur la page d’assistance de TalkBack, ses fonctionnalités incluent la possibilité de se déplacer entre les menus via des gestes, répondre ou raccrocher des appels et bien plus encore. Nous sélectionnons ici quelques-uns des plus intéressants:

Déplacez-vous dans votre appareil avec TalkBack: le service décrira les éléments qui apparaîtront à l’écran – icônes, boutons, menus … – pendant que vous glissez votre doigt d’un côté de l’écran à l’autre.Ouvrir et fermer des applications avec TalkBack: Pour parcourir les applications installées, faites glisser deux doigts vers le haut depuis le bas de l’écran, puis appuyez deux fois sur l’application sélectionnée pour l’ouvrir. Pour fermer l’application, faites simplement glisser votre doigt vers le haut, puis vers la gaucheRépondre aux appels avec TalkBack– Lorsqu’il y a un appel entrant, placez simplement votre doigt sur la moitié inférieure de l’écran et faites-le glisser vers la droite pour répondre. Pour rejeter l’appel, vous devrez glisser vers la gauche.Dites les mots de passe à voix haute: TalkBack peut également prononcer les mots de passe à voix haute pour éviter les erreurs. Ceux-ci seront indiqués à voix haute par défaut lors de l’activation de l’outil, ce qui pourrait présenter un risque pour notre sécurité. Cependant, il peut être désactivé dans «Paramètres / Accessibilité / TalkBack» et en décochant l’option «Énoncer les mots de passe»

Comment activer et désactiver TalkBack

Il est très probable que, si vous avez atteint cet article, votre idée soit celle de désactiver ou supprimer complètement TalkBack et ne pas apprendre ce que vous pouvez faire avec cet outil. Et c’est que parfois, l’application peut être activé accidentellement, rendant ainsi difficile l’utilisation de l’appareil en l’adaptant aux personnes ayant des problèmes de vision.

Heureusement pour vous, la désactivation de TalkBack est extrêmement simple. À travers les gestes mentionnés ci-dessus, vous devrez accéder à l’application Paramètres système, et de là aller à Menu d’accessibilité. Une fois sur place, il vous suffit d’accéder à la section Répondre et désactivez le service.

Au lieu de cela, si ce que vous voulez est activer TalkBack, assez avec tourne le bouton correspondant.