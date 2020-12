Actuellement, les utilisateurs disposent de nombreuses options pour profiter des jeux vidéo et sans dépenser beaucoup d’argent. Ces derniers temps, le abonnements à la plateforme indépendants qui imitent le modèle commercial de Netflix. En ce sens, nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de tout ce que comprend le Xbox Game Pass, disponible sur les consoles Microsoft et sur PC. À partir du 10 novembre 2020, ce service inclus EA Play, un catalogue de jeux Electronic Arts auquel tout joueur peut s’abonner et ensuite nous vous dirons tout ce qu’il comprend, le prix et le jeux disponibles.

Indice

Qu’est-ce que EA Play?

EA Play est un service d’abonnement du studio de développement d’Electronic Arts qui offre certains avantages à ses abonnés. Bien que sans aucun doute la chose la plus frappante soit une bibliothèque de jeux, parmi lesquels des sagas telles que Battlefield, Need for Speed ​​ou le succès Star Wars Jedi: Ordre déchu. Cette plate-forme remplace l’ancien EA Access qui permettait un accès anticipé aux jeux de la même société depuis PlayStation 4, Xbox One et PC.

EA Play contient certains des jeux les plus réussis d’Electronic Arts.

Par conséquent, EA Play est disponible sur les principales consoles de bureau, ainsi que sur les nouvelles PS5 et Xbox Series X. Les joueurs PC peuvent également s’abonner à ce service depuis Steam et Origin, où vous pouvez obtenir EA Play Pro. Ce service premium uniquement disponible sur PC et il présente quelques différences par rapport à l’abonnement de base que vous devez prendre en compte. Ainsi, dans les points suivants, vous pouvez connaître tous les avantages de l’abonnement ou le prix d’EA Play.

Qu’est-ce qui est inclus et combien coûte EA Play?

Frais d’abonnement réguliers à EA Play 3,99 euros par mois ou 24,99 euros par an. Les abonnés peuvent payer le service mois par mois et résilier à tout moment, mais l’abonnement annuel est moins cher car il permet d’économiser environ 50 pour cent (22,89 euros). D’autre part, EA Play Pro a un prix plus élevé de 14,99 euros par mois ou 99,99 euros par an. Vaut-il la peine de payer plus pour service premium?

Il existe de légères différences entre les deux abonnements, même si l’une des plus importantes est que EA Play Pro ne peut être apprécié que sur PC. Le service de base comprend accès illimité à une collection des meilleurs titres et des sagas les plus plébiscitées par les fans d’Electronic Arts, mais ce n’est pas tout. Il a une section différente pour lire certains titres de lancement pendant un maximum de 10 heuresavant même leur publication. Cela a permis aux utilisateurs de tester des jeux comme Star Wars Squadrons ou FIFA 21 à l’avance et continuer à progresser s’ils décident finalement d’acheter le jeu.

EA Play a un abonnement mensuel et annuel.

Enfin, les abonnés EA Play peuvent débloquer récompenses et défis exclusifs, du contenu réservé aux membres et une réduction de 10% sur tous les achats numériques. Cela inclut les jeux complets, les passes de saison et les DLC sur les magasins officiels PlayStation, Microsoft ou Steam. Les utilisateurs d’EA Play Pro ont un accès illimité à la fois à la bibliothèque et au nouvelles versions d’Electronic Arts à partir du moment de la publication. De plus, il contient le meilleures éditions des jeux avec les extras supplémentaires.

Comment s’abonner à EA Play

Après avoir connu tous les avantages d’EA Play, de nombreux utilisateurs veulent sûrement Abonnez-vous maintenant. Cependant, vous devez prendre en compte plusieurs considérations pour tirer le meilleur parti de votre abonnement EA Play. Sous ces lignes, nous expliquons étape par étape comment s’abonner à EA Play sur n’importe quelle plateforme, mais nous vous rappelons que Xbox Game Pass Ultimate inclut le service sans frais supplémentaires. Par conséquent, le prix serait de 12,99 euros par mois.

Abonnez-vous sur PS4 ou PS5

La première chose à faire est télécharger l’application EA Play Hub sur votre console. Vous pouvez le trouver sur le PlayStation Store et il est entièrement gratuit. Une fois à l’intérieur, vous pouvez vous abonner au service et vous n’avez pas besoin de PlayStation Plus pour jouer aux jeux inclus. Au lieu de cela, des jeux comme FIFA, Battlefield et d’autres jeux multijoueurs nécessitent un abonnement PlayStation Plus pour jouer en ligne avec d’autres utilisateurs du monde entier. Suivez ces étapes pour commencer à profiter d’EA Play sur PS4:

Entrez votre compte utilisateur. Téléchargez l’appli EA Play Hub* sur votre console. Entrez et cliquez [Regístrate ya]. Sélectionnez un abonnement mensuel ou annuel. Passez à la page suivante pour payer et terminer le processus.

* Il n’y a pas d’application EA Play Hub sur PS5, donc pour télécharger un jeu ou un pré-test, recherchez ce que vous voulez sur le PlayStation Store et téléchargez à partir de là.

Abonnez-vous sur Xbox One ou Xbox Series X

EA Play est inclus dans le service Xbox Game Pass Ultimate.

Comme sur PS4, les joueurs Xbox One n’en ont pas besoin non plus Abonnement Xbox Live Gold pour accéder à tous les jeux du catalogue. Mais si vous souhaitez utiliser les fonctions en ligne, vous en aurez besoin. D’autre part, EA Play est proposé dans le cadre du service Xbox Game Pass Ultimate Sans frais supplémentaires et pour seulement 12,99 euros (il comprend également Xbox Live Gold). Par conséquent, vous pouvez économiser beaucoup d’argent avec un abonnement Ultimate.

Connectez-vous et entrez dans l’application EA Play Hub* sur votre Xbox One. Faites défiler vers la droite et appuyez sur [Obtener más información]. Cliquer sur [Regístrate]. Sélectionnez un abonnement mensuel ou annuel. Passez à la page suivante pour payer et terminer le processus.

* La Xbox Series X / S n’a pas d’application EA Play Hub. Donc, pour télécharger un jeu ou un essai préalable, recherchez ce que vous voulez dans le Console Xbox Store et téléchargez à partir de là. Bien que vous puissiez également obtenir un abonnement Xbox Game Pass pour accéder à tous les jeux sur le Catalogue EA Play.

Abonnez-vous sur PC

Il existe plusieurs façons d’accéder aux jeux EA Play via votre PC. Ce service est disponible sur Steam et Origin, qui est la plateforme officielle d’Electronic Arts. Mais vous pouvez également avoir le catalogue de Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Game Pass pour PC. La principale différence entre les consoles et les PC est que Origin comprend plus de 200 jeux. EA Play n’est pas un service de streaming, les jeux doivent donc être téléchargés et installés. Par conséquent, il est recommandé que votre ordinateur soit conforme aux exigences minimales pour chaque match.

Clique sur le cil [EA Play] dans Origin. Choisissez si vous souhaitez vous inscrire à EA Play ou EA Play Pro et frapper [Únete a EA Play o Pro hoy mismo]. Veuillez sélectionner un plan mensuel ou annuel et cliquez [Siguiente]. Sélectionnez ou saisissez les informations du Procédé de paiement (Vous pouvez utiliser votre carte de crédit, PayPal ou EA Wallet pour payer l’abonnement). Cliquer sur [Continuar a revisión de pedido]. Cliquer sur [Iniciar membresía]. Accédez à Steam et recherchez EA Play. Cliquer sur [Únete a EA Play]. Sélectionnez un forfait mensuel ou annuel. donner à [Comprar para mí]. Suivez les instructions pour payer et terminer le processus.

Tous les jeux EA Play

EA Play on Origin propose plus de 200 jeux.

Avant de vous abonner à EA Play, vous devez tenir compte du fait que ces jeux non disponible sur toutes les plateformes. En effet, la Xbox One et la Xbox Series X sont entièrement rétrocompatibles avec les précédentes consoles Microsoft. Alors que le système PS4 ne prend pas en charge les jeux de la génération précédente. Pour le moment, le Le catalogue PS4 est plus limité que sur Xbox One et PC.

Mais cette sélection de jeux peut augmentation dans les prochains mois. Depuis la plate-forme Origin pour PC, il existe plus de 200 jeux dans EA Play avec des sagas essentielles telles que Effet de masse, besoin de vitesse ou âge du dragon. Vous pouvez vous référer à la liste des jeux EA Play pour Origin pour choisir votre prochain jeu, et la prochaine collection peut être jouée sur la console Xbox.

Rocket Arena (Toutes les plateformes) FIFA 20 (Toutes les plateformes) FIFA 19 (Toutes les plateformes) FIFA 18 (Toutes les plateformes) FIFA 17 (Toutes les plateformes) FIFA 16 NHL 20 (Toutes les plateformes) NHL 19 (Toutes les plateformes) ) NHL 18 (Toutes les plateformes) NHL 94 Rewind (Toutes les plateformes) Madden 20 (Toutes les plateformes) Madden 19 (Toutes les plateformes) Madden 18 (Toutes les plateformes) Madden 17 (Toutes les plateformes) Madden 16 Madden 15 NBA Live 19 (Toutes les plateformes) NBA Live 18 (Toutes les plateformes) NBA Live 15 Sea of ​​Solitude (Toutes les plateformes) Anthem (Toutes les plateformes) Battlefield V (Toutes les plateformes) Battlefield I (Toutes les plateformes) Battlefield Hardline (Toutes les plateformes Plateformes) Battlefield IV (toutes les plateformes) Battlefield 3 Battlefield Bad Company 2 Battlefield 1943 Battlefield Bad Company Medal of Honor Airborne Unravel (toutes les plateformes) Unravel 2 (toutes les plateformes) A ​​Way Out (toutes les plateformes) Burnout Paradise (To les plateformes) Faith (Toutes les plateformes) UFC 3 (Toutes les plateformes) UFC 2 (Toutes les plateformes) UFC (Toutes les plateformes) Fight Night Champion Les Sims 4 (Toutes les plateformes) Battlefront II (Toutes les plateformes) Battlefront ( Toutes les plateformes) Star Wars Jedi Fallen Order (Toutes les plateformes) Need For Speed ​​Payback (Toutes les plateformes) Need for Speed ​​(Toutes les plateformes) Need for Speed ​​Rivals (Toutes les plateformes) Need for Speed ​​Heat (Toutes les plateformes) Masse Effect Andromeda (Toutes les plateformes) Mass Effect 3 Mass Effect 2 Mass Effect Titanfall Titanfall II (Toutes les plateformes) Mirror’s Edge Mirror’s Edge Catalyst (Toutes les plateformes) Plants vs Zombies Plants vs Zombies 2: Garden Warfare (Toutes les plateformes) Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 (Toutes les plateformes) Dragon Age Inquisition (Toutes les plateformes) Dragon Age 2 Dragon Age: Origins Peggle 2 Peggle Heavy Weapon Crysis 3 Crysis 2: Nand Edition Crysis Dead Space 3 Dead Space 2 Dead Space Ignition Dead Space Beyeweled 3 Beyeweled 2 SSX Feeding Frenzy 2 Feeding Frenzy Zuma’s Revenge Zuma Shadows of Damned Alice Madness Return Skate 3 Dante’s Inferno Army of Two 2 Army of Two Black