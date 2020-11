Amazon Photos est déjà l’une des meilleures alternatives à Google Photos. Nous vous expliquons ce que c’est, quels sont ses prix et comment le louer pour y enregistrer vos images.

Écrit par Beatriz Alcántara

Amazon a une plate-forme de stockage d’images dans le cloud qui sera très importante dans un proche avenir. Son nom est Amazon Photos et il est déjà considéré comme l’une des meilleures alternatives à Google Photos.

Si vous ne savez toujours pas à quoi sert exactement ce service, avec l’aide de ce guide, vous pourrez savoir qu’est-ce qu’Amazon Photos, que vous offre-t-il en tant qu’utilisateur, quels sont les prix de leurs différents plans et le plus important, comment pouvez-vous le louer.

Comme ils sont des rivaux directs, Nous comparerons également Amazon Photos avec Google Photos pour trouver les principales différences qui peuvent conduire le jeu d’un côté ou de l’autre.

Les deux plates-formes prennent en charge gardez toutes les images de votre vie en sécurité, il convient donc de prêter attention à choisir la meilleure alternative.

Qu’est-ce qu’Amazon Photos?

Amazon Photos est un service de stockage de photos et de vidéos dans le cloud créé par Amazon qui dispose d’un application pour appareils mobiles, une application de bureau et une version Web. Cela nous amène à l’une des meilleures fonctionnalités de la plate-forme, à savoir que les images stockées sont accessibles à partir de différents appareils, comme votre mobile, tablette ou PC.

En plus de visualiser les images même si vous ne les avez pas dans le stockage de l’appareil, vous pouvez également les organiser par albums, les partager avec d’autres utilisateurs et supprimez-les définitivement lorsque vous ne souhaitez pas continuer à les enregistrer. Si vous souhaitez qu’une photo ou une vidéo n’apparaisse pas dans la galerie de la plateforme, vous pouvez l’envoyer vers “Eléments cachés”.

D’autre part, si vous avez l’application Amazon Photos sur votre mobile, vous pouvez également enregistrer automatiquement les sauvegardes pour protéger tout le contenu du terminal en cas de vol ou de détérioration.

Une autre fonction à mettre en évidence est celle qui est chargée d’analyser et de reconnaître les images afin que vous puissiez rechercher des personnes, des lieux ou des objets. Vous pouvez également créer un “Fichier numérique”, une sorte d’album partagé avec 5 autres personnes -familles et / ou amis- dans lequel vous pouvez enregistrer des photos et des vidéos de manière courante.

En bref, ce qu’Amazon Photos vous propose est un endroit sûr dans le cloud pour stocker vos photos et vidéos sans crainte de les perdre lorsque vous avez un problème avec l’appareil dans lequel vous les stockez, par exemple si votre ordinateur tombe en panne.

Quelle est la hauteur des photos téléchargées?

Amazon Photos stocke toutes les photos avec lesquelles vous téléchargez sa qualité d’origine, c’est-à-dire qu’il ne réduit pas sa résolution pour économiser de l’espace.

En ce sens, vous pouvez être tranquille car, contrairement à d’autres plateformes, enregistrez vos photos dans Amazon Photos ne compromet pas la qualité d’origine de vos images.

Comment puis-je obtenir Amazon Photos et quel est son prix?

Amazon Photos propose plusieurs tarifs qui s’adaptent aux différents besoins des utilisateurs. Tout d’abord, vous devez savoir que tout utilisateur enregistré sur Amazon a 5 Go de stockage gratuit pour enregistrer vos photos et vidéos.

Deuxièmement, et comme information que vous ne connaissez peut-être pas, si vous êtes Utilisateur Amazon Prime, vous avez accès à un stockage illimité et gratuit – non, vous n’avez pas à payer plus – pour enregistrer toutes vos images dans Amazon Photos.

Savoir plus: Quels sont les avantages d’être un utilisateur d’Amazon Prime

Concernant la vidéo, Les utilisateurs d’Amazon Premium peuvent stocker gratuitement jusqu’à 5 Go du contenu. Si vous n’êtes pas encore un utilisateur Prime, vous pouvez facilement vous abonner à Amazon Prime pour profiter de ses grands avantages, notamment ce stockage illimité d’images dont nous avons parlé.

Si vous ne voulez pas être un utilisateur principal, mais que vous voulez avoir plus que ces 5 Go offerts gratuitement par Amazon Photos, vous pouvez vous abonner à l’un des deux plans de paiement de plate-forme:

100 Go: pour 1,99 euros par mois, vous pouvez disposer de 100 Go de stockage dans Amazon Photos.1 To: pour 9,99 euros par mois, vous avez jusqu’à 1 To pour stocker toutes vos photos et vidéos.

En bref, nous pouvons conclure qu’Amazon Photos dispose d’un stockage illimité pour tous les utilisateurs Prime, 5 Go gratuits pour tout utilisateur qui s’inscrit sur Amazon et deux plans de paiement de 100 Go et 1 To pour lesquels vous devez payer 1,99 et 9 , 99 euros par mois respectivement.

Les options sont vastes et la dernière décision vous appartient. Analysez les différents tarifs et choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins de stockage.

Examen d’Amazon Photos: en vaut-il la peine?

Amazon Photos fait partie du catalogue de services Amazon depuis un certain temps, mais il n’est pas encore très populaire auprès des utilisateurs. Cela ne veut pas dire que le service de stockage est mauvais, car offre toutes les fonctions de base que l’on peut demander à une plateforme de ce type.

Après avoir testé Amazon Photos, nous pouvons conclure que c’est une bonne alternative pour enregistrer vos photos et vidéos dans le cloud, surtout si vous êtes abonné à Amazon Prime. Si tu cherches du pouvoir stocker vos images sans complications et accédez-y depuis différents appareils sans payer, Amazon Photos est la solution.

A aussi fonctionnalités intéressantes comme “Family File”, pour partager un album avec votre famille ou vos amis, et “Éléments masqués”, où vous pouvez enregistrer les images que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans la galerie principale.

Savoir plus: Amazon Basics: qu’est-ce que c’est et quels sont les meilleurs produits

Amazon Photos est un outil simple mais utile, qui attire de plus en plus l’attention d’Amazon. Cela se reflétera sûrement dans l’introduction d’améliorations et de nouvelles fonctions dans un proche avenir.

Mais Amazon Photos n’a pas la tâche facile de dominer le marché des services de stockage d’images dans le cloud, avant de devoir dépasser un plus qu’une plate-forme consolidée appelée Google Photos.

Vaut-il vraiment la peine de quitter le service Google pour passer à Amazon? Nous comparons Amazon Photos avec Google Photos pour vous dire quelles sont leurs principales différences, celles qui peuvent faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

Amazon Photos vs Google Photos: principales différences

Google Photos est une plateforme qui propose années à l’avant-garde du stockage d’images dans le cloud fait référence. Cela se reflète directement en le comparant à Amazon Photos, un service qui n’a toujours pas beaucoup de chemin à parcourir.

Les deux options ont des points communs, comme le fait de pouvoir accéder à partir de différents appareils, sauvegarder des sauvegardes mobiles, organiser les images dans des dossiers et les éditer, ou l’existence d’une poubelle pour que les fichiers ne soient pas supprimés directement.

Cependant, les principales différences se trouvent dans fonctionnalités plus avancées. Dans Google Photos, vous pouvez transformer vos images en collages, créer des films et des animations avec elles, ou recevoir des recommandations de votre intelligence artificielle, dans Amazon Photos, ce n’est pas possible.

De plus, sur la plateforme Google, nous trouvons un éditeur vidéo très utile pour éviter de télécharger des applications de montage vidéo, alors que dans Amazon Photos, cette fonctionnalité n’est pas présente.

Il ne faut pas négliger le détail de la prix des deux plateformes. Nous savons déjà que Google Photos va éliminer le stockage illimité gratuit, vous devrez donc payer si vous le souhaitez plus de 15 Go gratuits qui offrira le service Google. Ce seront vos tarifs:

Plan 15 GBP Plan 100 GBP Plan 200 GBP Plan 2 To Plan 20 To Plan 30 To Gratuit Prix 1,99 € / mois ou 19,99 € / an 2,99 € / mois ou 29,99 € / an 9,99 € / mois ou 99,99 € / an199, 99 euros / mois 299,99 euros / mois Stockage 15 GB100 GB200 GB2 TB20 TB30 TBA Expert help Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Avantages abonné Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Ainsi, si vous êtes un utilisateur d’Amazon Prime, il est préférable de transférer vos photos de Google Photos vers Amazon Photos pour continuer stocker vos images sans vous soucier de la limite De l’espace. Il est vrai que Google Photos offrira 15 Go gratuitement – au lieu des 5 Go d’Amazon – et que ses plans de paiement sont moins chers que ceux de son rival, mais le stockage illimité disparaîtra à partir du 1er juin 2021.

Pour le moment, Google Photos est la meilleure plateforme de stockage si vous souhaitez profiter de fonctionnalités avancées au-delà du stockage et de l’édition légère de vos images. De plus, il offre plus de Go gratuits et des forfaits payants moins chers. Cependant, le stockage illimité gratuit pour les clients Prime est point en faveur d’Amazon Photos.

C’est a propos de analyser les différentes alternatives et choisissez celui qui correspond le mieux à vos goûts. Si vous recherchez une excellente plateforme de stockage, Google Photos est la réponse, car il reflète toutes vos années de voyage. Si vous recherchez un stockage illimité, cela vaut la peine de payer les 36 euros par an de Prime pour profiter de cet avantage. Tu décides.