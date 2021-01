Le signal est l’une des applications du moment. Ce chat s’est agrandi avec Telegram en nombre d’utilisateurs, profitant de la polémique de WhatsApp et de ses changements dans les conditions d’utilisation qui allaient relier beaucoup plus les données de ses utilisateurs à Facebook. Bien que la matrice de Mark Zuckerberg ait clarifié certains aspects – et les nouveaux termes n’étaient pas applicables par exemple en Europe en raison du RGPD – cela n’a pas empêché un transfert ou du moins un test de nombreux utilisateurs d’autres systèmes de chat.

Les grands gagnants de cet exode dont nous devrons voir ce qui reste dans un moment ont été Telegram et Signal. Le premier est déjà connu de tous, mais Signal, désormais paradoxalement sponsorisé par Brian Acton, co-fondateur de WhatsApp, est devenu visible pour de nombreux utilisateurs. Open source et avec des mesures de sécurité supérieures aux autres, Signal est utilisé depuis des années par les personnes les plus liées à la confidentialité. Edward Snowden l’a déjà promue en 2015 comme moyen de communication le plus sûr. Et en Espagne, il était également connu pour son utilisation par les politiciens indépendantistes catalans.

Avec maintenant plus de 50 millions d’utilisateurs au moins, sur les 10 qu’il avait il y a seulement un demi-mois, il est temps de demander qui pilote Signal, ce qui le rend vraiment si différent, et s’il est vraiment si différent des autres applications de chat.

Elon Musk, avec toi (pas) tout a commencé

Comme nous l’avons dit, Snowden a déjà été l’une des voix importantes dans la diffusion de Signal au cours de sa courte histoire. Mais plus récemment, dans l’un de ses courts tweets, Elon Musk l’a propulsée plus loin en disant simplement «utiliser Signal».

Signal gagne déjà en popularité depuis l’été 2020, lorsque les manifestants en soutien au mouvement Black Lives Matter a utilisé l’application pour protéger ses messages surveillance gouvernementale possible.

Suite au tweet de Musk, la société a expliqué sur Twitter comment elle s’était adaptée au grand nombre de nouveaux utilisateurs: “Nous avons ajouté de nouveaux serveurs et une capacité supplémentaire à un rythme record chaque jour cette semaine sans s’arrêter, mais aujourd’hui nous avons même dépassé nos prévisions les plus optimistes. Des millions et des millions de nouveaux utilisateurs envoient le message que la confidentialité est importante. Nous apprécions votre patience », a-t-il déclaré sur le réseau social.

Qu’est-ce que Signal et ce qui le rend différent

Commençons par le début. Signal est une application de messagerie, comme WhatsApp, iMessage, Telegram ou Facebook Messenger, mais axé sur la confidentialité et la sécurité plutôt que de jolis emojis. Ou du moins, cela pourrait être un bon slogan pour eux.

Le signal est gratuit et est disponible sur Android et iOS, ainsi que sur mobile et ordinateur de bureau. En plus des protocoles de sécurité supplémentaires, il comprend tous les outils de messagerie de base tels que les discussions de groupe et les appels vocaux et vidéo, ainsi que – oui, au cas où – des émoticônes.

Comme dans WhatsApp, Signal utilise votre numéro de mobile pour vous identifier auprès de vos contacts, il n’est donc pas nécessaire de mémoriser de nouveaux noms d’utilisateur ou mots de passe, et vous pouvez entrer directement. Sur Android, vous pouvez également utiliser Signal pour envoyer des messages SMS et MMS normaux aux contacts qui n’ont pas installé l’application, mais ces messages n’auront pas les mêmes protections de sécurité.

Son “ secret ” pour ainsi dire, est le protocole que vous utilisez pour le chiffrement de vos messages de bout en bout, appelé Open Whispers Systems et développé par votre société mère. L’efficacité de ce cryptage est telle que WhatsApp a fini par l’intégrer également en tant que norme. À cela, il a également ajouté d’autres mesures de sécurité supplémentaires, telles que l’utilisation de codes PIN ou la possibilité de déformer les visages dans les photos qu’ils envoient. J’ai dit, la vie privée comme mission.

Le chiffrement de bout en bout de Signal est différentiel car l’entreprise ne peut ni lire vos messages ni écouter vos appels, et personne d’autre ne le peut non plus. Et comme Signal ne stocke aucune donnée utilisateur sur ses serveurs, mais reste sur votre appareil, les gouvernements et les autres agences ne peuvent pas non plus les demander ni les filtrer.

Ce qui se cache derrière Signal: une fondation et une source ouverte

De plus, tout le code est open source, donc tout le monde peut voir comment l’application est écrite. Bien que cela ne signifie pas que les pirates peuvent briser le cryptage de Signal dans tous les cas, cela garantit que les experts en sécurité et les utilisateurs peuvent vérifier que Signal maintient les normes de confidentialité élevées qu’il prétend avoir, quelque chose qui ne se produit pas avec d’autres applications de chat.

Parlons de son origine. Signal est le résultat de deux programmes de Whisper Systems, prédécesseur créé par le hacktiviste Moxie Marlinspike et lancé en 2010: RedPhone, une application pour les appels vocaux cryptés, et TextSecure, une plate-forme de messages cryptés. En 2011, Twitter a acquis Whisper Systems et par la suite fermé RedPhone. Cette même année, le réseau social a relancé TextSecure en tant que plateforme de messagerie gratuite et open source.

De l’achat de Twitter à la Signal Foundation

En février 2014, Marlinspike a quitté Twitter pour fonder Open Whisper Systems. C’est à cette époque que TextSecure a commencé à ressembler davantage à la version actuelle de Signal, avec des capacités de cryptage de bout en bout et de messagerie instantanée. En juillet 2014, le logiciel a été officiellement renommé Signal, tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Des années plus tard, le co-fondateur de WhastApp Brian Acton apparaît dans l’équation, qui a quitté Facebook après l’achat de son application en raison de différences dans le traitement des données.

Acton a rencontré Marlinspike en février 2018 pour créer la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif vouée à rendre la communication privée «accessible et omniprésente». Acton a contribué 50 millions de dollars en financement de démarrage après avoir quitté WhatsApp environ six mois plus tôt. À ce jour, Signal continue de maintenir vos fonds uniquement grâce à des dons.

Signal vs WhatsApp (et autres applications de messagerie)

Signal et WhatsApp sont chiffrés de bout en bout à l’aide de la même technologie. Cela signifie que le contenu des messages que vous envoyez et les appels que vous avez sont privés. Cependant, Facebook collecte beaucoup d’autres informations sous forme de statistiques d’utilisation, de métadonnées, etc. Ici vous pouvez voir une comparaison plus que détaillée, donne un aperçu de toutes les données collectées par d’autres applications et de ce dont Signal a besoin pour fonctionner:

Par rapport à Telegram, l’autre grande application en plein essor, les différences sont également claires. Telegram dit qu’il est également fermement attaché à la vie privée, mais qu’il présente en fait plusieurs lacunes. Les messages sur Telegram ne sont pas vraiment cryptés de bout en bout par défaut. De plus, le fait que les groupes privés soient de taille illimitée, que les utilisateurs puissent se joindre via un lien et ne soient pas explicitement modérés, en a fait un foyer de contenus toxiques et illégaux.

S’il y a un mais pour Signal c’est qu’il ne modère pas non plus le contenuMais cela limite les groupes à 1000 personnes, et il s’agit plus de communiquer avec des personnes qui sont de vrais contacts que de rejoindre des groupes d’étrangers comme sur WhatsApp et Telegram.