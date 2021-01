Nous allons vous expliquer ce qu’est Geocaching, un jeu qui a une énorme communauté derrière lui, avec plus de 10 millions de téléchargements sur Android (dans le cas de l’application officielle, sans compter les non officiels) et que nous invite à quitter la maison pour trouver des “trésors” et, en échange, en laisser un autre à un inconnu.

Merci à Geocaching vous pouvez découvrir des endroits que vous ne connaissiez pas dans votre ville, ainsi que dans n’importe quelle autre partie du monde, puisque Geocaching fonctionne en dehors de l’Espagne afin que vous puissiez explorer “ensemble” avec d’autres utilisateurs.

Geocaching, la plus grande communauté pour trouver des trésors avec votre mobile

Le géocaching est une activité basée sur la dissimulation et la recherche de “trésors” (objets laissés par les utilisateurs) à l’aide du GPS. Ainsi, une personne obtient les coordonnées d’un objet, essaie de le trouver et en laisse un autre en échange pour que le reste des personnes puisse continuer à jouer.

Le géocaching est une véritable exploration. Certaines géocaches sont faciles, mais d’autres se trouvent dans des endroits éloignés qui ne seront pas si faciles d’accès.

C’est une activité ludique et saine qui nous permettra de trouver des objets à la fois près de chez nous et loin de chez nous, et c’est que la “magie” du géocaching vient quand on s’éloigne de notre région, puisque les “ géocaches ” (trésors) sont généralement cachés dans des endroits un peu éloignés, avec charme ou spécial d’une certaine manière.

À côté du trésor un petit cahier ou un papier est caché pour écrire votre nom. Ainsi, chaque personne qui a trouvé le trésor et en a laissé un autre est «enregistrée». C’est un petit engagement envers la communauté, puisqu’il s’agit d’un jeu solidaire, il ne cherche pas à collecter les objets que l’on trouve et à simplement quitter les lieux.

Les chasses au trésor peuvent être cachées dans des boîtes, des bocaux, sous un arbre … Il en existe plusieurs types.

De même, il existe des conteneurs qui contiennent des objets que nous ne pouvons pas conserver, mais nous devons les déplacer vers une autre «cachette géographique». Imaginez que vous voyagez à travers une ville et que vous allez tout voir. Vous récupérez une ‘cache’ et sa cachette est à l’autre bout de la ville, c’est une façon formidable et différente de le contourner.

Avec l’application officielle Geocaching, la communauté peut communiquer entre elles, car nous pouvons envoyer des messages à d’autres utilisateurs, demandant des astuces, des conseils et plus encore. En plus de cette application, à la fois sur iOS et Android il existe différentes applications non officielles, afin que nous puissions essayer celui que nous aimons le plus jouer, bien que l’application officielle soit notre principale recommandation.

Géocaching

