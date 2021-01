Google Cast est l’un des meilleurs moyens d’envoyer du contenu sans fil vers un téléviseur, un haut-parleur intelligent, une barre de son … Découvrez comment l’utiliser.

Écrit par Christian Collado sur Google

Vous l’avez probablement rencontré icône d’image qui mène cet article dans plus d’un application ou site Web, sans vraiment savoir qu’est-ce que ça veut dire ou à quoi ça sert. Aujourd’hui tu laisseras des doutes, sachant qu’est-ce que et comment utiliser cette fonction, appelée Google Cast.

Grossièrement, Google Cast est une fonction qui vous permet d’envoyer du contenu d’un appareil vers un écran externe, tel qu’un téléviseur, sans besoin de câbles et de la manière la plus simple possible. Cependant, cet outil offre d’autres fonctionnalités intéressantes que nous allons examiner plus en détail.

Qu’est-ce que Google Cast et comment ça marche

Tout d’abord, il convient de mentionner que Google Cast n’est pas une application, ni un dispositif pas un un service. Google Cast est en fait un protocole développé par Google, qui vous permet de lire du contenu diffusé sur Internet dans un appareil compatible.

Le protocole permet non seulement d’envoyer le contenu. Il offre également la possibilité de contrôler sa lecture à partir d’un appareil mobile, d’un ordinateur ou même d’un haut-parleur ou d’un écran intelligent.

La technologie en question a été lancée pour la première fois dans le Année 2013, ainsi que la première génération du Google Chromecast. C’est un an plus tard que Google a publié le SDK Google Cast afin que les développeurs tiers puissent rendre leurs applications et services compatibles avec ce protocole.

Au fil des années, le protocole Google Cast a été implémenté dans un grand nombre d’appareils tels que Téléviseurs avec téléviseurs Android, barres de son, haut-parleurs et bien sûr les derniers modèles de Chromecast, y compris la version 2020.

Comment savoir si un appareil intègre Google Cast? | Un moyen simple de savoir si l’un de nos appareils – qu’il s’agisse d’un téléviseur, d’un haut-parleur, d’une barre de son ou de tout autre – intègre Google Cast, consiste à regarder le tampon faisant référence à “Chromecast intégré” ou ” Chromecast intégré ».

Le protocole Google Cast a deux modes de fonctionnement différents. Le premier d’entre eux est basé sur le applications Web et applications mobiles qui prennent en charge la technologie Google Cast.

Par contre, il est possible d’utiliser Google Cast pour dupliquer le contenu, soit depuis un ordinateur équipé du navigateur Google Chrome, soit depuis un mobile Android.

Dans le premier cas, il est possible contrôler la reproduction du contenu de notre mobile, directement depuis l’application – vous pouvez consulter une liste non officielle des applications prenant en charge Google Cast. Pour ce faire, l’appareil sur lequel le contenu est diffusé, a une version locale de Chrome capable de lire du contenu multimédia. De plus, vous pouvez envoyer du contenu depuis un ordinateur via Chrome, à condition de disposer d’un version supérieure à Chrome 72.

Bien que si ce que tu veux c’est contenu en double qui s’affiche dans un onglet de navigateur. Pour ce faire, il vous suffit d’accéder au menu Chrome correspondant et de sélectionner cette option.

Comment utiliser Google Cast pour diffuser du contenu sur la télévision

Selon la manière dont vous souhaitez utiliser Google Cast, vous devrez suivre certaines étapes ou d’autres. Cependant, dans n’importe lequel d’entre eux, vous devez vous assurer que les deux appareils, à la fois l’expéditeur et celui qui va afficher le contenu, sont connectés au même réseau Wi-Fi. Et bien qu’il soit possible d’envoyer du contenu même sans être connecté au même réseau, pour ce faire, vous devrez activer le mode invité de l’appareil avec Google Cast intégré, si disponible – uniquement compatible avec certains modèles.

Une fois cette exigence remplie, le processus de envoyer du contenu à un appareil l’utilisation de Google Cast est la suivante:

Pour envoyer du contenu depuis une application sur mobile: Ouvrez l’application ou la page Web à partir de laquelle vous souhaitez envoyer le contenu. Recherchez le bouton Google Cast, représenté par un rectangle avec trois vagues en bas à gauche. Sélectionnez l’appareil auquel vous souhaitez transmettre le contenu et attendez qu’il faire la connexion.Pour dupliquer l’écran de votre mobile sur le téléviseur: Ouvrez l’application Google Home sur votre mobile ou tablette Android. Appuyez sur le nom de l’appareil auquel vous souhaitez envoyer l’écran. Appuyez sur “Envoyer mon écran”, puis sur “Envoyer l’écran”.Pour dupliquer un onglet Chrome à partir du PC: Ouvrez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur (les autres navigateurs basés sur Chromium fonctionnent également, comme Edge ou Brave). Accédez à l’onglet que vous souhaitez afficher sur le téléviseur ou sur l’appareil avec Google Cast intégré. Appuyez sur l’icône à trois points / lignes dans le coin supérieur gauche du navigateur pour ouvrir le menu d’options. Choisissez l’option “Envoyer” ou “Afficher sur un autre écran” (selon le navigateur que vous utilisez, cette option peut apparaître directement dans la barre des tâches du navigateur, en dehors de Sélectionnez l’appareil auquel vous souhaitez envoyer l’onglet.

Voilà: en quelques étapes simples, vous auriez pu commencer soumettre du contenu depuis votre mobile ou votre ordinateur, et vous pouvez le regarder sur votre téléviseur, l’écouter sur votre barre de son ou le lire sur tout autre appareil compatible avec Google Cast.