Devriez-vous l’accepter? Nous expliquons en quoi consiste l’avis que Gmail vous a montré concernant l’activation des fonctions intelligentes de votre compte et comment y répondre.

Entrez dans Gmail dans les derniers jours, il y aura conduit directement à une mystérieuse question: Autorisez-vous l’activation des fonctions intelligentes du service de messagerie?

Directement, sans aucune introduction, Gmail vous amène à accepter ses fonctionnalités intelligentes et ses outils de personnalisation ou pour les rejeter, mais comment configurer des fonctions que vous ne connaissez pas?

Si vous faites partie des nombreux utilisateurs qui hésitent à choisir entre autoriser ou rejeter ces options, nous vous recommandons de faire attention à ce guide sur le fonctionnalités intelligentes de Gmail, dans lequel nous expliquerons en quoi ils consistent et comment devez-vous répondre à l’avis reçu.

Nous verrons également ce qui se passe si vous ne choisissez pas les fonctionnalités intelligentes et comment vous pouvez les désactiver si vous les avez acceptés ne sachant pas quel est votre vrai travail. Nous avons commencé!

Quelles sont les fonctionnalités intelligentes de Gmail?

Les fonctionnalités intelligentes de Gmail sont des fonctionnalités de service qui facilitent l’utilisation du gestionnaire de messagerie. Spécifique, Tâches des fonctionnalités intelligentes de Gmail ceux-ci sont:

Catégorisation et filtrage automatiques des e-mails dans les colonnes Principale, Sociale et Promotions Formulation intelligente (suggestions de texte) dans les e-mails Cartes récapitulatives au-dessus des e-mails (voyage, suivi des envois, etc.) pour créer des entrées de calendrier.

Ces fonctions, qui sont également présentes dans Chat and Meet, distribuent automatiquement le courrier que vous recevez, suggèrent du texte pendant que vous écrivez et, en général, visent à accélérer l’utilisation de la plateforme pour ceux qui l’utilisent de manière massive. Pour cela, Google a besoin d’accéder à vos données, et c’est pourquoi demande votre consentement pour continuer à le faire.

Outre les fonctionnalités intelligentes, l’invite Gmail vous pose également des questions sur l’utilisation de vos données personnelles Gmail, Meet et Chat pour personnaliser d’autres produits Google, comme votre Assistant, Maps, Travel et Google Pay.

Google analyse la manière dont vous utilisez Gmail, Meet et Chat, et vous demande la permission d’utiliser ces informations pour améliorer les fonctions qu’il vous propose dans d’autres de ses services. Spécifique, l’entreprise souhaite utiliser ces données pour ces fonctions:

Rappels de l’assistant sur les factures en souffrance Affichage des réservations de restaurant dans Maps Regroupement des itinéraires dans Travel Affichage des billets, des billets et des cartes de fidélité dans Google Pay

Voici les fonctions sur lesquelles Google vous pose des questions dans cet avis, Mais pourquoi le fait-il maintenant et pas avant? Voyons pourquoi.

Pourquoi est-ce que je reçois un avis maintenant?

La catégorisation des messages et les suggestions de saisie sont des fonctions présent dans Gmail depuis des années. Il est donc normal de se demander pourquoi l’entreprise a attendu jusqu’à présent pour vous demander la permission d’utiliser vos données à cette fin.

La raison se trouve dans la réglementation de l’Union européenne, qui force Google à cesser d’offrir ces fonctionnalités par défaut qui utilisent automatiquement les données des utilisateurs.

À partir de décembre 2020, la société américaine doit avoir votre permission pour utiliser ses fonctions intelligentes dans votre compte Gmail, c’est donc juste maintenant que l’avis est apparu à côté de la personnalisation d’autres services.

À quoi suis-je d’accord en continuant avec les fonctionnalités intelligentes?

Comme nous l’avons vu dans les paragraphes précédents, ce à quoi vous consentez en acceptant les fonctions intelligentes de Gmail, Chat and Meet, c’est que Google analyser le contenu de votre compte et l’utilisation que vous faites de ces services pour son filtrage des e-mails, sa composition intelligente, son affichage de la carte récapitulative et ses fonctionnalités de création automatique d’entrées de calendrier.

Dans la deuxième partie de l’avis, Google vous demande s’il peut utiliser les mêmes données pour améliorer votre expérience sur d’autres services, tels que l’Assistant, Maps, Google Pay et Travel. Alors, utilisera les informations de l’analyse de votre compte pour vous montrer des rappels de factures en retard avec l’Assistant et afficher les réservations de restaurant dans Maps, entre autres fonctions.

En bref, ce que vous faites en acceptant les fonctions intelligentes, c’est permettre à Google de continuer à accéder à vos données et à les analyser pour continuer à vous proposer ces outils sur ses différentes plateformes. Si vous aimez ce que ces fonctionnalités vous offrent, acceptez les fonctionnalités intelligentes pour continuer à les utiliser. Si vous accordez plus d’importance à la confidentialité de vos données, il vous suffit de la rejeter.

À quels autres services Google ces fonctions peuvent-elles être étendues?

Les fonctionnalités intelligentes que Google vous interroge maintenant n’affectent pas seulement Gmail, Ils le font également pour se rencontrer et discuter, comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises. L’entreprise collecte toutes vos données à partir de là pour améliorer l’expérience qu’elle vous propose.

D’autre part, les autorisations qu’il demande en fonction de la personnalisation affectent Maps, Travel, Google Pay et votre assistant.

Et si je ne choisis pas les fonctionnalités intelligentes?

Comme Google vous avertit dans l’avis qui apparaît lors de la saisie de Gmail, rejetez les fonctions intelligentes désactiver ou réduire le fonctionnement des outils Ceux dont nous avons parlé: filtrage des e-mails, écriture intelligente, cartes récapitulatives, etc.

En ne pouvant pas analyser votre contenu et la manière dont vous utilisez Gmail, Meet and Chat, la société vous prévient qu’elle ne pourra plus continuer à proposer ces fonctions avec les mêmes performances qu’auparavant.

Comment désactiver les fonctionnalités intelligentes dans Gmail même si vous les avez acceptées

En entrant dans Gmail pour la première fois récemment, la première chose que vous avez rencontrée est un message de Google concernant les fonctionnalités intelligentes et la personnalisation d’autres produits. Si vous souhaitez utiliser rapidement le gestionnaire de messagerie, vous pouvez vous les avez acceptés sans vraiment savoir ce que c’était.

Ne vous inquiétez pas, car la nouvelle stratégie de Google – pressée par des doutes sur sa sécurité et sa confidentialité – est de vous donner le contrôle de ses outils pour que vous soyez vous qui choisissez comment l’entreprise utilise vos informations personnelles.

De cette façon, si vous avez accepté les fonctionnalités intelligentes de Gmail, mais que vous l’avez regretté, vous pouvez désactivez-les facilement en suivant ces étapes:

Ouvrez l’application Gmail et affichez le menu de gauche en cliquant sur le bouton à trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche.Dans le menu, cliquez sur “Réglages”.Sélectionnez un compte dans lequel vous souhaitez désactiver les fonctions intelligentes. Faites défiler vers le bas et cliquez sur “Fonctions intelligentes et personnalisation “Cliquer sur “Désactiver les fonctions” et toutes les fonctionnalités intelligentes et de personnalisation de votre compte Gmail seront automatiquement désactivées.

Les fonctionnalités intelligentes viennent dans Gmail, Meet et Chat pour vous donner la possibilité d’autoriser ou non Google à analyser les données de votre compte personnel pour continuer à vous offrir des fonctionnalités que vous appréciez désormais par défaut.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, si ces fonctions vous intéressent, acceptez la notification que Google vous montre via Gmail. Sinon et vous préférez donnez la priorité à votre vie privée, rejetez-les sans problème.