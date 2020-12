Google Earth est bien plus que vous ne l’imaginez: c’est tout ce que vous devez savoir sur l’application et ce que vous pouvez en faire.

Écrit par Christian Collado

Parfois, nous pouvons oublier à quel point le application google earth, et ce que son arrivée – en 2005 – signifiait pour le domaine de l’exploration globale de manière virtuelle.

En fait, même aujourd’hui, il y a ceux qui ignorant l’existence de Google Earth, ou qui pense que son fonctionnement est le même que celui de Google Street View, alors que la réalité est que ce dernier service a été créé à partir de la technologie Google Earth.

Pour cette raison, nous avons voulu développer ce guide dans lequel nous passons en revue tout ce qu’il faut savoir sur Google Earth, de ses fonctions, aux différentes applications existantes ou aux meilleurs moyens de tirer encore plus de cet outil utile.

Qu’est-ce que Google Earth?

Grossièrement, Google Earth est une application qui vous permet d’explorer un globe virtuel, préparé à partir de données cartographiques et d’images satellites.

Earth se distingue parmi d’autres applications similaires pour offrir images satellite de haute qualité, qui génèrent une vue réaliste et rapprochée du globe. À cela, il faut ajouter, en plus, le modélisation 3D made by Google, qui permet de visualiser le relief des centaines de villes à travers le monde, ou la hauteur des bâtiments et autres structures.

Il s’agit d’un logiciel gratuit, qui a différentes versions disponibles pour les plates-formes les plus populaires, qu’elles soient mobiles ou de bureau. C’est aussi possible utiliser Google Earth en ligne sans avoir besoin d’installer quoi que ce soit sur nos appareils.

Quelles sont ses principales fonctions?

Google Earth n’est pas seulement un outil d’exploration. Au fil des années, la plateforme a évolué grâce à de les fonctions qui en font une référence dans sa catégorie.

Ainsi, en plus de visualiser une représentation précise du globe grâce aux images satellites, il est également possible voyager dans des endroits spécifiques entrer votre nom ou adresse, ainsi que l’obtention du adresse concrète d’un lieu ou dessinez sur des zones, personnalisez la vue ou partagez des zones avec d’autres personnes.

D’autres fonctions intéressantes sont la possibilité de donner du volume aux vallées, aux montagnes ou aux bâtiments, calculez la distance entre deux points sur la carte, vérifiez la hauteur des montagnes ou observez les failles et les volcans de beaucoup plus près.

Étant donné que des images satellite sont utilisées, il est également possible visualiser l’état des nuages ​​en temps quasi réel dans chacun des emplacements de la planète, avec des mouvements fluides qui montrent son évolution au cours des dernières 24 heures.

Mais La Terre va plus loin. Avec sa fonction «Voyager», il est possible découvrir des histoires sur des lieux spécifiques raconté par des experts, ou participez à des mini-jeux qui mettront à l’épreuve nos compétences dans le domaine de la géographie.

Une autre de ses fonctions intéressantes est l’appel “Projets”. Grâce à elle, c’est possible créer des présentations accrocheuses et attrayantes en utilisant la technologie Google Earth pour montrer différents endroits du monde à travers leurs images satellite.

Sur quels appareils peut-il être utilisé?

L’un des avantages de Google Earth par rapport à d’autres outils similaires est son format multiplateforme. C’est: La terre peut être utilisée sur une grande variété d’appareils différents, des ordinateurs et tablettes aux smartphones.

Comment pouvez-vous l’utiliser en ligne sans rien télécharger?

La forme le plus courant pour utiliser Google Earth c’est par ton version web disponible en ligne sur n’importe quel appareil et sans téléchargement.

Pour pouvoir y accéder, vous n’avez besoin que d’une connexion Internet et d’un navigateur Web compatible avec la plateforme. Actuellement, seuls ceux qui sont basés sur la technologie Chrome le sont.

Avec cette version, vous pouvez survolez n’importe quelle zone de la planète en quelques secondes, explorer des villes et visiter des lieux avec des bâtiments 3D. Il est également possible de participer à visites guidées via la fonction Voyager, ou créez des cartes et des histoires personnalisées.

Comment peut-il être utilisé sur les mobiles ou les tablettes?

Comment pourrait-il en être autrement, Google Earth a aussi le sien application mobile. Cette version est disponible sur iOS et Android, et vous permet d’exécuter les mêmes fonctions que celles que nous trouverions dans la version Web de la plate-forme, ainsi que certaines options supplémentaires qui ne sont disponibles que dans cette version.

Contrairement à la version Google Earth en ligne, cette variante oui il doit être installé, bien que vous puissiez aussi télécharger et il est possible de l’utiliser à la fois sur les téléphones et tablettes Android, ainsi que sur iOS et iPad.

Autres variantes de Google Earth

En plus des versions précédentes, il existe également d’autres variantes supplémentaires de Google Earth, avec laquelle il est possible de profiter encore plus de la technologie développée par Google: ils sont Google Earth Pro et Google Earth VR.

Google Earth Pro

Ne vous laissez pas berner par son nom: Google Earth Pro est téléchargeable gratuitement. Votre nom de famille fait référence au fait que vous avez fonctionnalités avancées qui ne sont disponibles que dans cette version de Google Earth pour les ordinateurs.

Par exemple, avec Google Earth Pro, il est possible importer ou exporter des données SIG, effectuez des mesures de distance avancées de zones ou travaillez avec des données cadastre de certains pays.

En ce sens, grâce aux fonctions de Cadastre Google Earth tu peux voir le mètres carrés d’une zone spécifique, le dernier prix de vente d’un bien immobilier, le revenu moyen ou l’âge d’un quartier, et bien d’autres données pertinentes pour certains professionnels ou amateurs.

Google Earth Pro est téléchargeable gratuitement, et est compatible avec Ordinateurs Windows, Linux ou MacOS.

Google Earth VR

Et si rien de ce qui précède ne suffit, vous pouvez toujours aller encore plus loin avec Google Earth VR, la version de Google Earth en réalité virtuelle qui vous permet d’explorer le monde d’une manière encore plus proche; comme si nous étions ceux qui le survolaient.

Gooogle Earth VR est disponible sur les plateformes HTC Vive et Oculus Rift, et peuvent être téléchargés entièrement gratuitement.

4 choses intéressantes que vous pouvez faire avec Google Earth

Outre le pouvoir visitez n’importe quel endroit de la planète Terre Avec Google Earth, il est également possible de faire de nombreuses autres choses auxquelles vous n’auriez peut-être jamais pensé.

Car au-delà de ses fonctions, Google Earth cache d’autres secrets et fonctions cachées ce qui vaut la peine d’être gardé à l’esprit.

Visitez d’autres planètes

Oui, vous pouvez visiter d’autres planètes avec Google Earth. En plus de montrer des représentations fidèles des étoiles et des constellations, Google Earth donne également la possibilité de visiter planètes comme mars ou des satellites comme la lune.

Pour ce faire, oui, il faut accéder via Google Maps en utilisant le lien que nous vous laissons ci-dessous.

Un simulateur de vol gratuit

Probablement l’un des meilleures fonctionnalités de Google Earth qui n’a jamais existé: le simulateur de vol intégré à la plate-forme.

Avec lui, vous pouvez vous mettre aux commandes d’un Avions F-16 ou SR22 et parcourez le monde ou visitez certains des aéroports les plus populaires de la planète. Mieux encore, cette fonctionnalité est compatible avec joysticks dédiés ainsi vous pouvez obtenir une expérience au niveau du célèbre Microsoft Flight Simulator – avec des graphismes beaucoup moins avancés, oui -.

Voyagez dans le temps

Depuis quelques années maintenant, Google Earth donne la possibilité de “voyager dans le temps”. Cette fonction, oui, est disponible uniquement dans Google Earth Pro, et grâce à cela, il est possible de vérifier à quoi ressemblaient certaines régions du monde il y a des décennies à travers le images historiques stocké par Google Maps.

Renouvelez votre écran d’accueil

Et si je vous disais que Google Earth peut également être utilisé pour personnaliser votre mobile ou votre ordinateur? À l’occasion ou à une autre, Google nous a ravis avec des fonds d’écran d’images satellites extraites de Google Earth, parfait pour définir comme fond d’écran sur nos appareils.

Mais si tu veux, tu peux aussi capturez vos propres images tout en utilisant Google Earth et enregistrez-les pour une utilisation ultérieure comme fond d’écran sur votre mobile, tablette ou PC.

A présent, vous devriez déjà être un véritable expert de Google Earth. Il ne fait aucun doute que l’outil cache un grand potentiel, que n’importe qui peut commencer à en profiter depuis n’importe quel appareil et n’importe où.