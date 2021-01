Écrit par Carlos Rubio Mazas chez Xiaomi

De nombreuses questions nous sont posées jour après jour sur les vêtements portables. Quel est le meilleur portable du marché? Quel portable répond à mes besoins? Un portable en vaut-il la peine aujourd’hui? Bien que ce soient des questions assez personnelles et que la réponse dépend des goûts et des besoins de chacun, il y a des problèmes que nous ne pouvons pas éviter.

Les smartwatches Android n’ont pas été en mesure de tirer parti du potentiel de l’Apple Watch Si clair. S’il est vrai que certains appareils Samsung et Huawei ont pas mal d’adeptes – curieusement, aucun d’entre eux n’est engagé dans un système d’exploitation basé sur Android -, Apple Watch est toujours numéro un.

Maintenant, bien que peu de marques puissent rivaliser avec l’Apple Watch en termes de montres, ce n’est toujours pas le meilleur portable, et je vous dis que j’écris cet article avec un à mon poignet. Le Xiaomi Mi Band 5, comme nous l’avons dit dans un article est le meilleur portable du marché. En peu de mots, bien qu’il s’agisse d’un appareil beaucoup plus simple qu’une Apple WatchNon seulement cela coûte 10 fois moins cher, mais cela a également permis à un marché de niche tel que les appareils portables de devenir populaire et surpeuplé.

Sur la base de tout ce qui précède, le Xiaomi Mi Band est-il un produit parfait? Pour rien. La concurrence peut-elle le battre? Effectivement. Alors discutons

Comment la concurrence peut-elle battre le Xiaomi Mi Band?

Pourquoi le Xiaomi Mi Band est-il si populaire? Depuis que la marque chinoise a lancé son premier modèle en 2015, a progressivement évolué pour répondre aux besoins les plus élémentaires du consommateur. Il a d’abord commencé comme un simple bracelet pour mesurer le sommeil et l’exercice jusqu’à ce qu’il finisse par devenir un mélange d’une montre, d’un bracelet d’activité et d’être au courant des notifications que nous recevons sur le smartphone. Tout cela à un prix pour tous les budgets.

Contrairement à une Apple Watch, les utilisations du bracelet Xiaomi sont beaucoup plus limitées. Nous ne pouvons pas répondre aux messages ni passer des appels téléphoniques. Bien sûr, nous ne pouvons pas payer en magasin car le Mi Band n’a toujours pas de compatibilité NFC. Nous ne demandons pas que le Mi Band devienne une montre intelligente comme l’Apple Watch, car cela entraînerait un coût beaucoup plus élevé, mais nous aimerions trouver un bracelet d’activité avec des fonctions plus avancées, disons …

Il est temps pour une marque de parier sur un bracelet d’activité qui, reprenant ce qui est déjà fabriqué par Xiaomi, ajoute les fonctions nécessaires. L’essentiel serait: NFC pour les paiements dans les établissements et la possibilité d’avoir une plus grande interaction avec les notifications que nous recevons sur le smartphone (répondez aux e-mails ou WhatsApp), le tout à un prix ne dépassant pas 50 dollars.

Avec l’arrivée de realme sur le marché, Xiaomi a enfin trouvé un digne rival à égaler. Les deux firmes se sont imposées comme les principaux défenseurs de la technologie à des prix contenus et lorsque Realme a annoncé son engagement dans les bracelets d’activité, nous n’avons rien pu faire d’autre qu’applaudir. Est-ce que cela renverserait le Mi Band en tant que meilleur bracelet du marché?

Cela n’a malheureusement pas été le cas. Le realme Band est un produit à faible risque et cela montre que la firme a sélectionné toutes les bonnes choses que le Mi Band avait mais sans aller plus loin. Résultat, un produit de seulement 20 dollars pour tous les consommateurs à la recherche d’un bon bracelet d’activité, beau et pas cher. Ce n’est pas peu.

En bref, il n’y a toujours pas de portable – avec le pardon d’Apple – qui puisse surpasser Xiaomi et son bracelet. Avec le Mi Band 5 et le Mi Band 6, il ne fait aucun doute que Xiaomi continuera d’être le leader incontesté du secteur. D’un autre côté, nous devrons continuer à attendre que quelqu’un fasse une vraie concurrence, sera-ce vrai avec de nouveaux modèles améliorés? Ou une autre entreprise fabriquera-t-elle notre bracelet d’activité de rêve? Nous verrons.