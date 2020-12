Bien que les histoires de science-fiction ou de fantaisie soient séparées de notre monde, celui que nous connaissons tous, leur plausibilité dépend du fait que le comportement des personnages, ou la dynamique sociale dans laquelle ils interagissent, semble reconnaissable au spectateur. En d’autres termes, ils sont également inévitablement basés sur la réalité pour être crédibles à nos yeux. Et la saga cinématographique Star Wars (depuis 1977), complète sur la plateforme Disney Plus, n’échappe pas non plus à ce besoin narratif. Un fait qui se voit avec une grande clarté dans l’épisode “The Believer” (2×07) par The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019).

Un garçon Morak qui regarde Din Djarin, déguisé en stormtrooper, ne peut en aucun cas le laisser indifférent car il s’identifie à lui

Lorsque Din Djarin (Pedro Pascal) et Migs Mayfeld (Bill Burr) conduisent un véhicule de transport de rhidonium à la raffinerie impériale de Morak, le second enseigne à l’autre ce que signifie l’impérialisme de quelque nature que ce soit pour la population des planètes du «tiers monde». Quoi Peu importe pour ses habitants si quiconque arrive pour profiter de leurs ressources est d’un régime totalitaire ou de la Nouvelle République. Et le centre de cette explication dans Le Mandalorien est mis sur un garçon qui regarde le chasseur de primes, déguisé en stormtrooper. Un look qui ne peut en aucun cas vous laisser indifférent.

«Les envahisseurs dans leur pays, c’est tout ce que nous sommes», lui assure Migs Mayfeld. Pareil que les droïdes de combat impériaux qui ont attaqué Aq Vetina, le monde natal de Din Djarin, lors de l’effondrement de la République. Et qu’ils l’ont rendu orphelin et ont failli mettre fin à sa vie de toute façon. Comme nous l’avons découvert dans les flashbacks de la première saison de The Mandalorian. Alors il se reflète dans cet enfant. Et peut-être pensez-vous qu’ils partagent les mêmes sentiments de rejet, voire de colère, de la part des forces d’occupation. Qu’il aurait pu devenir quelqu’un comme lui si le Mandalorien qui l’avait sauvé n’avait pas décidé de l’élever comme membre de sa secte. Et ainsi transmettre le code de conduite strict du Death Watch.

Din Djarin veut protéger Baby Yoda car il a été lui-même protégé, et les paroles de Migs Mayfeld et le regard de cet enfant sont susceptibles de renforcer sa détermination.

Alex Lin réfléchit bien à tout ce qui précède dans un article de ScreenRant. Et il conclut par ces phrases: “Voir cet enfant vous a peut-être rappelé votre propre fils adoptif (qui est toujours entre les mains de Moff Gideon), alimentant davantage son élan pour que Grogu soit à nouveau en sécurité. De plus, l’ensemble de “Le Croyant” conduit Djarin à accepter sa responsabilité de père en déclarant: “Il compte plus pour moi que vous ne le saurez jamais”, déformant les propres paroles de Moff Gideon contre lui. ” Le chasseur de primes veut protéger Baby Yoda car il était lui-même protégé. Et les paroles de Migs Mayfeld et le regard de ce garçon renforceront probablement sa résolution.

