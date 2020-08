Depuis quelque temps maintenant, les fans de Après la vie ils attendaient des nouvelles des nouveaux épisodes. Après l’annonce officielle de la troisième saison, en fait, si peu de nouvelles ont circulé en ligne que, un simple instantané de Ricky Gervais, auteur et protagoniste de la série télévisée, il a déchaîné des millions de fans à travers le monde. Ricky, en fait, montre dans ses mains le premier épisode de la troisième saison, qui, en fait, fait suite à l’incroyable succès du premier et du second. Alors découvrons-en plus ci-dessous.

After Life 3: Voici ce que nous savons de nouveau

D’après ce qui a été trouvé en ligne, donc, initialement, la troisième saison d’After Life n’était pas prévue. L’histoire de Tony, en fait, il aurait dû se terminer après les 6 épisodes de la deuxième saison mais, comme l’a expliqué le protagoniste de la série télévisée, les fans ont eu raison. Cela a donc incité Ricky Gervais à écrire les nouveaux épisodes de la troisième saison, afin de satisfaire les demandes de millions de fans qui, en fait, ont grandement apprécié l’humour et le sarcasme du personnage qui, après une si forte douleur , parvient toujours à avancer.

Dans le post publié en ligne, donc, Gervais a voulu lancer un nouveau message hilarant: « Puisque tant d’entre vous ont regardé After Life 2 si rapidement, nous sommes de retour en première position », Ricky poursuit en déclarant que « les bonnes personnes de Netflix m’ont suggéré pour remonter mon gros cul et faire une autre saison. Tout ça c’est de ta faute « . Comme nous le savons tous, la deuxième saison est sortie le 24 avril, ce qui signifie que nous devrons attendre encore plusieurs mois. Néanmoins, la prochaine saison semble être plus proche que prévu.