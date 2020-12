Dans un chat WhatsApp, si vous n’avez pas envie de taper, vous pouvez envoyer une note audio ou démarrer un appel vocal. Mais que se passerait-il s’il y avait quelque chose entre les deux, plus qu’un audio mais sans être un appel? Eh bien, Telegram, l’application de messagerie qui innove toujours avant WhatsApp, l’a trouvée: Chats vocaux.

Telegram News: Patch de décembre

Juste à temps pour Noël, Telegram a publié le correctif mensuel des mises à jour de son application. Et voici ses actualités:

Chats vocaux

Tout groupe Telegram peut désormais convertir dans une salle de discussion vocale toujours active. Les chats vocaux fonctionnent en parallèle avec les communications texte et multimédia existantes, ajoutant une couche de chats éphémères en direct au groupe. Ils peuvent être utilisé comme espace de bureau virtuel pour «des équipes ou des salles informelles pour toute communauté», comme les réunions de famille virtuelles ces jours-ci à Noël.

Alors que jeles chats vocaux ne sont pas des appels de groupe, peut atteindre des objectifs similaires, tout en offrant une flexibilité plutôt qu’une programmation à l’ancienne. Dans des groupes plus importants, ils donnent également des occasions aléatoires de parler aux gens.

Les groupes avec des chats vocaux actifs ont une barre spéciale en haut qui montre qui parle en ce moment (et même à quel point ils parlent). Cela peut vous aider à choisir le moment idéal pour vous inscrire. Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez vous déplacer librement dans l’application, consulter les conversations et envoyer des messages. Vous resterez connecté au chat et les commandes du microphone resteront à l’écran pour que vous puissiez faire taire ou parler quand vous le souhaitez.

Si vous utilisez Android, vous pouvez profiter pleinement de l’expérience de chat vocal avec un widget flottant à l’échelle du système qui montre les commandes de votre microphone et qui parle actuellement, même lorsque Telegram est en arrière-plan.

Tu peux discuter avec n’importe qui est en ligne ou inviter plus de personnes à partir d’un menu. Les chats vocaux peuvent accueillir plusieurs milliers de participants, ce qui signifie qu’ils travaillent pour tout, de la consultation avec les membres de la famille pendant que vous magasinez à un événement en direct massif.

Pour créer un chat vocal et découvrir votre propre manière de l’utiliser, ouvrez le profil de tout groupe dont vous êtes administrateur, touchez (⋯) ou (⋮) et choisissez l’option Démarrez le chat vocal.

Comme les groupes Telegram avant eux, «nous espérons que les chats vocaux changeront la façon dont les gens collaborent et restent en contact. Dans les semaines à venir, nous les peaufinerons davantage, en écoutant vos commentaires, en améliorant la suppression du bruit et en ajoutant plus de fonctionnalités telles que la vidéo et le partage d’écran.

Raccourcis push to talk

Dans Telegram Desktop et dans l’application native pour macOS, vous pouvez configurer une touche push-to-talk dans les chats vocaux, pour contrôler votre microphone même si Telegram n’est pas au point.

Contours d’autocollants

Les autocollants animés Telegram sont optimisés pour plus d’efficacité et offrent une 180 animations d’images avec une résolution infinie en moins de 50 Ko. “Avec la mise à jour d’aujourd’hui, les autocollants se chargent encore plus vite qu’avant et montrent un aperçu de ce que vous pourrez bientôt voir.

Stockage sur carte SD sur Android

Les utilisateurs d’appareils Android peuvent désormais déplacer les données de l’application Telegram de votre stockage interne vers vos cartes SD, permettant à ceux qui disposent d’un stockage minimal d’enregistrer plus de fichiers multimédias et de fichiers et ainsi maximiser leur expérience sur Telegram.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours garder l’espace que Telegram occupe sur votre appareil très petit. Regardez Paramètres> Données et stockage> Utilisation du stockage pour avoir une idée.

Nouvelles animations sur Android

Telegram a ajouté Nouvelles animations élégantes dans l’application Android– en appuyant sur le bouton Nouveau message, en ouvrant des profils, en gérant les dossiers de discussion et partout où vous pouvez voir les compteurs de messages.

Annoncer des messages sur iOS

Si vous utilisez un iPhone, vous pouvez demander à Siri de lire les messages reçus à voix haute sur vos écouteurs. Ouvrez le Paramètres IOS> Notifications> Annoncer des messages avec Siri et activez l’option Telegram.

Modification des améliorations

Les utilisateurs d’Android peuvent désormais modifier une photo qu’ils ont déjà envoyée pour ajouter des effets, des dessins ou des autocollants avec notre puissant éditeur multimédia. Les utilisateurs d’IOS peuvent appuyer sur le bouton du stylet pour modifier rapidement et renvoyer une photo qu’ils ont reçue. Ces fonctionnalités n’étaient disponibles que sur l’une des plates-formes, mais maintenant iOS et Android offrent la même possibilité.

Lors de l’édition d’un message ou d’un commentaire, à mesure que vous approchez de la longueur maximale d’un message, un compteur apparaîtra pour vous montrer combien de caractères il vous reste …

Emojis plus animés

Aucune mise à jour n’est complète sans emojis plus animés. Comme toujours, envoyez simplement un message avec un seul de ces emojis dans une discussion.

Plateforme pour suggérer des fonctionnalités

De nombreuses fonctionnalités de Telegram ont commencé comme des suggestions d’utilisateurs. Pour aider à identifier de nouvelles fonctionnalités potentielles et à localiser les bogues dans l’application, «nous avons lancé une plateforme publique de bogues et de suggestions».

Veuillez noter que la plateforme n’accepte actuellement qu’une seule langue: l’anglais. Cela est nécessaire pour que nos utilisateurs du monde entier ne créent pas des dizaines de demandes pour les mêmes fonctionnalités dans toutes les langues.