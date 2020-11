Personnages Naruto.

Un fan de The Seven Deadly Sins et Naruto a mené une initiative intéressante dans laquelle il a voulu choisir quels personnages de l’anime Naruto seraient les 7 péchés capitaux des personnages des sept péchés capitaux.

Poursuivez votre lecture pour voir quels personnages correspondent le mieux à la définition des 7 péchés capitaux: fierté, cupidité, luxure, colère, gourmandise, envie et paresse.

Les 7 péchés capitaux prennent vie dans les personnages de Naruto

Dans l’image suivante partagée par un utilisateur de Reddit connu sous le nom de “Travis 123321”, vous pouvez voir quels personnages de The Seven Deadly Sins seraient les personnages de Naruto, le personnage principal au centre représentant la fierté.

Sept péchés capitaux de r / Naruto

On ne peut nier qu’il s’agit d’un très Créatif celui que ce fan de The Seven Deadly Sins et Naruto a réalisé. Si vous l’avez aimé, ne manquez pas ce fan art de Meliodas et Elizabeth.

