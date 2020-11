Comme cela s’est passé dans l’épisode “The Wrong End of a Telescope” (1×04) de The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020), le dernier diffusé, “Shadow Puppets” (1×06), nous a laissé une scène post-crédit. Et, comme lui, il est lié aux sombres allées et venues de la République civique militaire, qui a également fait son truc sur The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010) et le premier spin-off (Robert Kirkman et Dave Erickson, depuis 2015), et avec le Dr Leopold Bennett (Joe Holt), père adoptif d’Iris (Aliyah Royale) et Hope (Alexa Mansour).

De la scène post-crédit de “The Wrong End of a Telescope” (1×04) nous nous demandons si Leo Bennett est mort, mais celui de “Shadow Puppets” (1×06) nous fait penser qu’il l’est

Dans cette scène de World Beyond, nous avons vu comment le Dr Lyla Bellshaw (Natalie Gold) analysait les morts-vivants de son collègue Samuel Abbott (SJ Ovaska), le sujet expérimental A402, que nous reconnaissons par une photographie de son bureau avec Léopold et un autre médecin, puis il se prépare à tester le sujet A403, dont on se demande si ce n’est pas le père d’Iris et d’Espoir et que, ensuite, il a été tué par la République civique l’exposant aux morsures d’un zombie pour expérimenter avec la. Mais la scène post-crédit dans “Shadow Puppets” jette un doute sur ce fait.

AMC

Cela implique que le médecin pose des problèmes à la MRC et qu’il dispose d’un groupe de protection armé ou le garde en isolement contre son gré

Lyla Bellshaw reçoit un appel du lieutenant-colonel Elizabeth Kublek (Julia Ormond) et l’assure de ce qui suit: “Le Dr Bennett ne sera pas un problème, ni son application de la loi”. Cela implique que Léopold pose certaines difficultés au régime de la République civique dont nous ignorons l’existence et qu’il dispose d’un groupe de protection armé, ou qu’il le garde pendant un emprisonnement contre son gré, ce qui signifie qu’il vit. Et, voyant que le médecin a en sa possession une lettre avec un dessin d’Iris qu’elle a envoyé à son père, la deuxième possibilité semble tout à fait plausible.

