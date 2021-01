Ce que vous devez faire sur votre Android que vous ne faites sûrement pas

Écrit par Jose García Nieto sur Android

Comme tout utilisateur moyen, vous changez votre mobile à chaque fois deux ans environ. Chaque fois que vous changez de mobile, vous faites exactement la même procédure: entrez votre compte Google> allez sur Google Play> téléchargez les applications habituelles, mais, néanmoins, il y a une chose que seh ne fait presque jamais et qui, malheureusement, les mobiles ne sont pas activés par défaut. L’un des principaux problèmes lors du changement de mobile concerne les contacts, car nous avons la mauvaise habitude de les enregistrer sur la carte SIM ou, pire, dans la mémoire interne du téléphone.

Et que devez-vous faire maintenant, maintenant, sur votre mobile Android si vous ne le faites pas encore? Commencez à épargner une fois pour toutes Contacts dans votre compte Google. Non pas parce que c’est plus facile, pas à cause des avantages que cela présente, mais à cause d’un problème de sécurité. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, continuez à lire, je vais vous l’expliquer.

L’enregistrement de vos contacts dans Google est la vraie santé

Imagine que tu as tous vos contacts enregistrés sur la carte SIM ou dans la mémoire interne de votre mobile. Que se passe-t-il si votre téléphone se casse et que vous devez changer de mobile? Eh bien, vous ferez ce que tout le monde fait: ouvrez Facebook et dites à vos amis que vous avez perdu tous les contacts et qu’ils vous enverront leur numéro par message. Est-ce utile? Est-ce efficace? Je vous dis déjà que non, car si les 900 personnes que vous aviez à votre agenda vous envoient leur mobile alors vous devez les mettre un par un pour les mettre dans votre terminal.

Ne serait-il pas plus facile de télécharger vos contacts dans Google Contacts et les avoir bien sauvegardés dans le cloud, sachant ce qu’il advient de votre téléphone actuel, pourrez-vous les récupérer en utilisant votre Gmail? C’est un service gratuit, illimité, sûr et vraiment utile. Si vous ne le faites toujours pas sur votre téléphone, cela prend déjà du temps. Il vous suffit de changer l’emplacement où vous enregistrez les contacts lorsque vous allez en enregistrer un nouveau, c’est aussi simple que cela!

Si vous ne voulez pas passer par le cerceau Google, une autre option est d’en avoir toujours un sauvegarder vos contacts à l’aide de fichiers vCard. Ceux-ci peuvent être générés à partir des paramètres de votre application de contacts préférée, bien qu’ils aient l’inconvénient de ne pas être synchronisés automatiquement et que vous devez être conscient de faire des sauvegardes régulièrement. Tu choisis.