Chaque connexion Internet est entourée d’une série de concepts de base que nous utilisons pour définir vos mots de passe les plus importants. Connaître la réalité derrière ces concepts nous aide à mieux comprendre notre connexion Internet, et de prendre les mesures nécessaires pour l’améliorer.

Dans ce nouvel article, nous allons profiter de l’occasion pour faire une analyse complète de quatre concepts fondamentaux dans toute connexion Internet: vitesse, stabilité, portée et sécurité. Nous verrons, un par un, ce qu’ils sont, nous découvrirons pourquoi ils sont importants et nous vous donnerons des conseils simples pour les améliorer.

Comme toujours, je vous invite, si vous avez des questions, à les partager avec nous dans les commentaires. Nous serons heureux de vous aider à le résoudre.. Sans plus tarder, nous commençons.

1.-Connexion Internet et vitesse

La vitesse de notre connexion Internet détermine la bande passante maximale que nous avons lors de la navigation sur Internet, ainsi que lors du téléchargement de fichiers et de la lecture de contenu en streaming. C’est d’une grande importance, car cela influence directement l’expérience utilisateur que nous aurons.

Par exemple, si nous téléchargeons un jeu et avons une connexion Internet avec une vitesse de 15 Mbps, cela le téléchargement prendra plus de temps qu’avec une connexion à 300 Mbps. Cet exemple simple nous permet d’expliquer une maxime très simple, à savoir qu’une connexion Internet est, en général, inférieure lorsqu’elle fonctionne à plus haut débit, à condition que les conditions minimales de stabilité, de portée et de Sécurité.

Comme nous l’avons vu dans cet article, chaque type de tâche ou de chose que nous faisons en ligne nécessite une vitesse minimale pour fonctionner correctement, mais nous pouvons dire que, en général, toute connexion Internet qui atteint 50 Mbps de vitesse de téléchargement évolue déjà à des niveaux optimaux.

Avez-vous besoin d’améliorer la vitesse de votre connexion Internet? Dans cet article, vous trouverez toutes les informations.

2.-Connexion Internet et stabilité

La stabilité affecte les connexions filaires et sans fil, bien que cela peut avoir des causes très différentes. Lorsqu’une connexion est stable, les envois de paquets et les communications entre notre routeur et les serveurs des fournisseurs de services que nous utilisons se produisent comme d’habitude, sans délai et sans perte.

Par exemple, si vous jouez en ligne, une connexion Internet stable empêchera arrêts hauts, sauts et latences. La latence provoque, comme beaucoup de nos lecteurs le savent, des retards dans cette communication bidirectionnelle, ce qui peut amener nos actions à prendre plusieurs secondes pour se refléter dans le jeu. Oui, lorsque vous essayez d’attaquer ou de sauter et que votre personnage a plusieurs secondes de retard, ce problème est causé par une latence élevée.

Nous pouvons également rencontrer ces problèmes lorsque nous lisons du contenu multimédia en streaming, téléchargeons des fichiers ou entreprendre toute autre action.

Comment puis-je obtenir une connexion plus stable? Parfois, c’est impossible, car l’instabilité peut être causée par des problèmes de connexion provenant de notre fournisseur Internet, ou des serveurs auxquels nous essayons de nous connecter. Si cela se produit, nous ne pouvons qu’attendre qu’ils soient résolus. Dans le cas où le problème est le nôtre, redémarrer le routeur, fermer les applications qui consomment de la bande passante, analyser l’ordinateur pour détecter les virus et mettre à jour le firmware du routeur peuvent nous aider.

3.-Connexion Internet et portée

La portée est essentielle en ce qui concerne les connexions Wi-Fi. Dans ce type de connexions, ondes radio en forme de beignet qui ont une certaine portée, et qu’ils perdent de l’intensité en fonction de la distance qu’ils parcourent et des obstacles qu’ils franchissent.

Une connexion Wi-Fi avec une portée très limitée entraînera de nombreuses zones mortes, c’est-à-dire dans les coins de votre maison où vous n’aurez pas de connexion Internet.

Vous pouvez également ne pas rencontrer de zones mortes à proprement parler, mais la portée du signal est si faible que vous perdez constamment la connexion, et que les performances ne sont pas bonnes.

Comment puis-je améliorer la portée de ma connexion Wi-Fi? C’est très simple, placer le routeur dans une zone surélevée et centrale, exempte d’obstacles et d’éléments susceptibles de générer des interférences est le meilleur moyen d’améliorer la portée de notre connexion Wi-Fi, et cela ne nous coûtera pas un euro.

4.-Connexion Internet et sécurité

La sécurité est essentielle pour que notre connexion Internet fonctionne correctement. Il y a beaucoup de choses à garder à l’esprit, mais en général, les plus importants sont liés à notre connexion Wi-Fi, car c’est celle qui est «exposée» à des tiers.

Lorsqu’une personne recherche les réseaux Wi-Fi disponibles, le nôtre apparaîtra si nous n’avons pas désactivé le SSID (nom du réseau public). Si vous essayez de vous connecter, la seule chose qui l’arrêtera est le mot de passe, sauf si nous avons utilisé le filtrage MAC.

Imaginez ce qui se passerait si cette personne réussissait à se faufiler dans notre réseau Wi-Fi, elle pourrait consommer toute notre bande passante et notre expérience d’utilisation serait terrible.

Comment puis-je améliorer la sécurité de ma connexion Wi-Fi? Heureusement, c’est quelque chose de très facile, même si vous n’avez aucune expérience. Je vous recommande de jeter un œil à cet article.

Contenu proposé par AVM FRIZ!