Huawei a profité du lancement de sa série Huawei Mate 40 pour nous montrer sa version opérationnelle de votre application de cartes: Cartes de pétales ou simplement Cartes. L’application est désormais disponible dans la galerie d’applications sous forme bêta, elle peut être téléchargée sur d’autres terminaux Huawei via son APK et nous l’avons testée.

le Les comparaisons Petal Maps et Google Maps sont inévitablesD’autant que, à bien des égards, Petal Maps semble s’inspirer de Google Maps. Dans cet article, nous comparerons Google Maps avec les cartes Huawei nouvellement arrivées, en voyant ce qu’il a et ce qui lui manque.

Disposition et cartes

Les comparaisons sont odieuses et dans le cas de Petal Maps contre Google Maps, le plus gros problème est qu’une application vient de voir le jour, alors que Google Maps a fêté son quinzième anniversaire cette année. Peut-être pour raccourcir les distances, peut-être pour faciliter l’utilisation de ceux qui viennent de Google Maps, Huawei a décidé clonez une grande partie de l’interface de Google Maps pour vos cartes.

Le style des cartes Petal Maps est pratiquement le même que celui de Google Maps, y compris les couleurs, les styles et même les icônes. Ce n’est pas une copie exacte, et il existe des variantes mineures, mais si ce n’était pas pour la barre de recherche, vous seriez en haut dans Google Maps et en bas dans Petal Maps, il serait assez difficile de différencier les deux cartes à l’œil nu.

Petal Maps (à gauche) et Google Maps (à droite)

Les cartes sont assez similaires, bien que, comme vous vous en doutez de votre plus grande expérience, Google Maps montre avec plus de détails sur les espaces verts ou les zones commercialesBien qu’il soit à noter que les cartes de Huawei, qui ont été publiées dans 140 pays et régions, incluent la géométrie des bâtiments (pas en 3D comme dans Google Maps, oui).

Couches

Petal Maps (à gauche) et Google Maps (à droite)

Google Maps a commencé avec la couche standard et la couche de vue satellite, et au fil du temps, il a acquis toutes sortes de détails cartographiques supplémentaires, au point qu’il dispose même d’une couche pour afficher les données COVID-19. Petal Maps, comme vous pouvez vous y attendre, commence par les bases: une couche standard avec le vue de la carte et superposition du trafic.

Au contraire, aujourd’hui Google Maps a une vue standard, satellite ou en relief, superposant des couches de transports en commun, de vélos, Vue 3D, Street View, données COVID et données de trafic.

Petal Maps (à gauche) est considérablement plus optimiste quant au trafic que Google Maps (à droite)

Les deux coïncident dans la vue du trafic, bien que le crowdsourcing de Google Maps permette à certains données les plus à jour en temps réel. Dans le même temps, Petal Maps affiche le trafic sur la même route comme complètement verte, alors qu’il y a des sections en orange ou en rouge sur Google Maps.

Information des lieux

Petal Maps (à gauche) et Google Maps (à droite)

Compte tenu du fait que Petal Maps vient de naître, comme on dit, on apprécie que sa base de données de lieux ne commence pas complètement vide. Avoir un bon nombre de points d’intérêt incorporé, y compris un peu d’informations à ce sujet.

Les informations des points d’intérêt, oui, sont bien plus rudimentaires que dans Google Maps. Aucune photo ni avis, et les informations – qui dans la plupart des cas se limitent à l’adresse et, espérons-le, au numéro de téléphone et à l’adresse Web. L’information sur les lieux est l’un des aspects les plus écologiques de Petal Maps pour l’instant.

Recherche

Petal Maps (à gauche) et Google Maps (à droite)

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Petal Maps inclut plusieurs entreprises et points d’intérêt dans sa base de données, de sorte que il n’est pas difficile de trouver un endroit précis, sauf si elle est très récente. Comme Google Maps, l’application propose des recherches rapides de cafés, d’hôtels, de parkings et d’autres recherches courantes.

Les résultats ressemblent à l’utilisation de Google Maps en mode incognito, et c’est que Huawei ne connaît pas – du moins pour le moment – vos goûts afin de pouvoir prioriser les résultats comme le fait Google Maps. Sinon, les résultats d’une recherche sont affichés à la fois sur la carte et dans une liste.

Itinéraires

Petal Maps (à gauche) et Google Maps (à droite)

Petal Maps n’a pas tout ce que Google Maps fait, mais il inclut les bases: cartes, itinéraires et navigation. Créer un itinéraire du point A au point B est tout aussi simple que dans Google Maps. Les itinéraires coïncident également dans de nombreux cas, malgré le fait que les estimations du temps que cela prendra varient considérablement d’une application à l’autre, avec plus de 2 heures d’intervalle pour un trajet Madrid-Barcelone.

Il faudrait emprunter la route pour pouvoir acheter empiriquement quelle application cartographique est la plus proche de la réalité, bien que, comme nous l’avons mentionné précédemment, Google Maps dispose de données de trafic plus à jour obtenues via le données anonymes des conducteurs avec des téléphones Android, quelque chose que bien que Huawei parvienne à imiter, il n’aura pas autant de base d’utilisateurs si seuls les téléphones Huawei sont inclus.

Au-delà du temps de navigation, les itinéraires alternatifs dans Petal Maps ne sont pas aussi alternatifs que ceux présents dans Google Maps, et dans nos tests ils le sont souvent pratiquement le même itinéraire. Pour le même itinéraire, Google Maps propose deux alternatives totalement différentes, même si elles prennent plus de temps.

Inutile de dire que Petal Maps pour le moment ne peut générer des itinéraires qu’en voiture, tandis que Google Maps a multiplié ses types d’itinéraires pour les inclure à moto, à vélo, en transports en commun et à pied.

La navigation

Petal Maps (à gauche) et Google Maps (à droite)

En plus de voir l’itinéraire, vous pouvez également utiliser Petal Maps comme application de navigation. De nouveau, l’inspiration dans Google Maps est évidente, avec un design qui, sans l’utilisation d’une couleur différente, serait presque identique.

La navigation Petal Maps est très similaire à Google Maps, et compteur de vitesse inclus combien d’années il a fallu pour accéder à Google Maps. Il ne manque aucun bouton pour concentrer vos yeux et voir l’itinéraire, bien qu’il n’y ait pas de paramètres vocaux, de recherche de site ou de recherche vocale … du moins, pas encore.

Réglages

Petal Maps (à gauche) et Google Maps (à droite)

Compte tenu du fait que Petal Maps est une application beaucoup plus simple que Google Maps, il est prévisible que ses paramètres seront beaucoup plus concis. Ils tiennent presque sur un seul écran, s’il n’y avait pas les paramètres de navigation, où vous pouvez choisir le thème et langue de la navigation vocale.

En dehors de cela, dans Petal Maps, vous pouvez choisir l’unité de distance et vérifiez les lieux que vous avez marqués comme favoris, en appuyant sur l’icône étoile. Pendant ce temps, les options de Google Maps ajoutent jusqu’à une douzaine de pages, certaines avec plus d’options à l’intérieur.