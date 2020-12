Vodafone Pass c’était le prélude à l’arrivée définitive de données illimitées jusqu’à deux ans plus tard. L’opérateur a mis en circulation des modules complémentaires appelés Pass qui permettaient d’utiliser certaines applications sans consommer les données du bon contractuel. En pratique, cela signifiait avoir données illimitées dans ces applications, de sorte que les concerts sous contrat ont été utilisés pour les applications non incluses dans le Pass.

Au sein du Vodafone Pass, il existe cinq modalités: Chat Pass, Social Pass, Maps Pass, Music Pass et Video Pass. Les deux premiers incluent la consommation d’applications telles que whatwapp, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, Tinder ou Grinder parmi beaucoup d’autres, et sont actuellement inclus dans les tarifs Vodafone yu, et dans certains des tarifs Vodafone plus anciens, avant la généralisation des données illimitées.

En ce qui concerne la récente décision de la justice européenne du 15 septembre contre les débits de données “ Pass ” pour violation de la neutralité d’Internet, Vodafone a commencé à informer les clients concernés qu’à partir du Le 11 janvier 2021 verra les conditions du Pass modifiées.

Vodafone Pass à une vitesse inférieure, uniquement si vous consommez les gigaoctets de votre tarif

Essentiellement, Vodafone Pass continuera à permettre naviguer à vitesse maximale et sans consommer de données dans ces applications, mais vous devez faire attention à ne pas consommer les données contractées pour le reste des applications si vous ne voulez pas voir les avantages du Pass disparaître.

La navigation Vodafone Pass sera réduite à 16 Kbps si vous consommez les données du tarif que vous avez contracté. Ce changement entrera en vigueur le 01/11/2021 prochain.

Jusqu’à présent, il était possible d’utiliser les gigs du tarif contracté et de continuer à naviguer à grande vitesse dans le Pass, mais à partir du mois prochain, si vous consommez tous les concerts sous contrat, toute la navigation (y compris le Pass) verra la vitesse réduite à 16 Kbps.

Pour éviter que la nouvelle mesure ne vous affecte, vous devrez être plus vigilant que jamais pour éviter de consommer toutes les données du bon tarifaire principalBien que cela présente l’avantage d’accumuler des données jusqu’à trois mois, cela est de moins en moins susceptible de se produire. Et si jamais vous manquez de données, vous pouvez toujours embaucher un bonus supplémentaire à partir de 200 Mo pour 4 euros, pour retrouver du haut débit et continuer à naviguer sur le Pass sans consommer de données.

