Il y a quelques semaines, certains réseaux sociaux étaient inondés de nouvelles: l’eau a commencé à se négocier dans le secteur financier. En conséquence, de nombreux malentendus et spéculations sur ses implications aux niveaux international et national ont commencé à se répandre, créant une plus grande confusion. Ce texte tentera de résumer comment l’eau potable est gérée, quelles sont les bourses, comment les ressources naturelles peuvent y être échangées et quelles implications cela peut avoir pour un pays en développement comme le Mexique.

Quelle est l’importance de l’eau potable?

Comme nous l’avons expliqué à des occasions précédentes, l’eau potable est une ressource essentielle pour que la vie existe telle que nous la connaissons aujourd’hui, et non pour quelque chose que la nôtre s’appelle «la planète bleue». Son importance pour l’humanité s’est exprimée depuis l’Antiquité, comme avec la fameuse «danse de la pluie» dans plusieurs régions de l’ancienne Mésoamérique pour satisfaire les divinités de la pluie; par exemple, au Mexique, le cas le plus connu est peut-être celui du dieu Tlaloc. Il en est ainsi, car la pluie dépend, avant en plus grande proportion, de la culture de la terre et avec elle de l’alimentation de la population.

Les cycles hydrologiques (le processus de circulation de l’eau sur Terre) sont vitaux non seulement pour la croissance de la Terre mais pour pratiquement toute activité économique et comment la gestion des réserves d’eau, des aquifères et des bassins hydrologiques déterminera si notre futur proche se rapproche Les films Mad Max ou World Gone Wild, car dans ce scénario on considère que la prochaine guerre mondiale pourrait même être liée à l’accès à l’eau potable: le trésor bleu.

Comment l’eau potable est-elle gérée au Mexique?

Laissant de côté la science-fiction, certainement depuis la création de l’État-nation, l’humanité a trouvé différentes manières de gérer ce bien commun, généralisant son utilisation dans: domestique, agricole, industriel, électrique. La façon la plus courante de gérer l’eau potable a été liée à droit d’accès à l’eau (qui fonctionne essentiellement comme une taxe).

Au Mexique, le Système national d’information sur l’eau (SINA) est le lieu où résident les données sur les volumes d’eaux nationales concédées ou attribuées aux utilisateurs enregistrés dans le Registre public des droits sur l’eau (Repda); De plus, le SINA regroupe ses différents usages, ce qui se traduit par:

Environ 60% de l’eau provenait de sources de surface (rivières, ruisseaux, lacs et barrages). Sur le volume total concédé, environ 75% correspondaient à une utilisation agricole. Les régions hydrologico-administratives avec le volume de concession le plus élevé sont VIII Lerma-Santiago-Pacífico, IV Balsas, III Pacífico Norte et VI Río Bravo. Les états avec le volume de concession le plus élevé sont Sinaloa et Sonora, en raison de leurs superficies agricoles irriguées.

De son côté, la loi fédérale des droits est chargée d’établir le paiement par cession, concession, autorisation ou permis, selon la zone de disponibilité en eau. À leur tour, ces paiements sont redirigés vers la Commission Nationale de l’Eau (CONAGUA) pour l’installation de dispositifs de comptage et de distribution, car c’est l’agence en charge de l’administration et de la gestion de l’eau potable nationale. Dans le cas des ménages, le paiement de l’utilisation de l’eau potable est déterminé par les communes à travers les Systèmes d’Eau de chaque entité fédérative.

Que se passe-t-il en Californie affecte le Mexique?

Les Bourses ont leur origine en l’an 1500. Leur objectif est de générer des sources de financement pour les particuliers et les entreprises par l’échange d’instruments financiers. Depuis, des ressources non renouvelables telles que l’or, l’argent, le pétrole ou le gaz naturel ont fait l’objet de transactions; de même, la production et le prix de certaines ressources renouvelables comme les céréales (maïs, soja ou riz); Récemment, les émissions de carbone ont également créé un marché international.

En particulier, aucune ressource inépuisable n’avait été cotée en bourse, jusqu’à il y a quelques semaines que l’eau potable à usage industriel et agricole, de l’état de Californie aux États-Unis, commençait à la bourse du Nasdaq. L’instrument utilisé était le soi-disant «futur», qui relie la demande future d’une quantité d’eau potable à un certain prix.

Comme indiqué par le directeur de la Bourse mexicaine, au Mexique, il n’y a pas de conditions pour que l’eau soit cotée en bourse. Cela nécessiterait des conditions d’approvisionnement, une politique de prix et un contrôle de la consommation (préalable) donnant lieu à un indice sur l’eau potable.



Photo: Pixabay

Il convient de noter que le résultat final sur les bénéficiaires de tout type de ressource naturelle cotée à une Bourse dépend strictement de la droits de propriété les mêmes; probablement le schéma le plus souhaitable pour un bien commun être comme la séquestration du carbone; En bref, d’autres instruments financiers ont montré qu’ils ne «réduisaient» pas nécessairement le recours aux personnes les moins ressources engagées dans des activités agricoles (les plus vulnérables au changement climatique).

Un autre avantage supplémentaire est prendre conscience De manière plus forte qu’une empreinte eau, la rareté de cette ressource due à l’augmentation de la population et à une mauvaise gestion de son utilisation agricole. Enfin, s’il y a une meilleure connaissance des problèmes actuels de gestion de l’eau (détérioration des infrastructures, bureaucratie, inégalités de revenus qui ne permettent pas la réalisation du droit de l’homme), il est plus probable que la valorisation de l’eau potable sera différente et sera favorisée la efficacité sur la gestion des ressources.

Aranxa Sánchez Il est économiste de l’UNAM.

Twitter: @AranxaSanz