Les nouveaux appareils de suivi de Samsung veulent être plus que cela et les fonctions peuvent être programmées avec leur bouton central.

Écrit par María Veiga chez Samsung

Lorsque les cadeaux qui accompagneraient le Samsung Galaxy S21 ont été révélés, ils sont apparus à la surprise de beaucoup, le Samsung SmartTags, petits appareils de repérage qui promettent de vous faciliter la vie. Surtout, cela intéressera tous ceux qui vous perdez régulièrement des objets du quotidien.

Pourquoi disons-nous cela? Fondamentalement parce que Les SmartTags nous aideront à localiser des objets tels que des téléphones portables ou des clés grâce à leur système de suivi intelligent. Celui-ci a une forme mince et carrée avec des coins arrondis. Il est alimenté par une batterie 3V remplaçable et a un bouton qui, lorsqu’il est enfoncé, permet de localiser les appareils que nous programmons. Pour faciliter cet emplacement, vous devez connectez-vous aux appareils via Bluetooth 5.1.

Ce sont les “cadeaux” que Samsung inclura avec le Galaxy S21

Deux versions de SmartTags

Les nouveaux appareils Samsung arrivent par paires, car deux versions sont publiées. L’une d’elle aura connexion Bluetooth LE et le second sera avec Bluetooth + bande ultra large. Au début, seule la version avec bluetooth est disponible, pour le SmartTag avec Ultra Wide Band il faudra attendre un peu plus longtemps.

En plus de vous permettre de localiser des objets avec votre mobile, grâce à son bouton central précité vous pouvez automatiser des tâches supplémentaires. Et vous vous demandez peut-être lesquels? Par exemple, éteindre toutes les lumières de la maison lorsque nous sortons en appuyant dessus. Évidemment, la réalisation de cette fonction dépend également de avoir un système d’ampoules ou de prises intelligentes avec lequel le programmer.

La version de SmartTag avec bluetooth sera celle reçue par tous ceux qui osent réserver un modèle de la nouvelle série Galaxy S21. La période de promotion court du 14 janvier au 29 janvier bien qu’il ne soit pas exclu qu’il puisse être étendu ultérieurement.