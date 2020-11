Bien que The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020) ait tendance à boiter dans son récit, il est bien utilisé pour nous laisser des indices superficiels sur ce qui unit les trois séries se déroulant dans la même apocalypse zombie. : la République Civique Militaire, qui s’y est mis après un peu d’apparition dans The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010) et un peu plus dans Fear the Walking Dead (Robert Kirkman et Daver Erickson, depuis 2015). Et a répété le jeu à la fin de “Le ciel est un cimetière” (1×08).

Le lieutenant-colonel Elizabeth Kublek accueille une personne dont l’identité est une grande surprise: nul autre que Jennifer “Huck” Mallick

Dans la dernière scène de cet épisode, qui peut être considérée comme la meilleure de cette fiction télévisée à ce jour, Lieutenant-colonel Elizabeth Kublek (Julia Ormond) recevoir une personne dont l’identité est une grande surprise pour les téléspectateurs: nul autre que Jennifer «Huck» Mallick (Annet Mahendru), ancienne membre de la marine des États-Unis et membre de la sécurité de la colonie du Campus disparue, massacrée dans «Brave» (1×01 ) pour la République militaire civique à l’exception du petit groupe d’Iris (Aliyah Royale) et Hope Bennett (Alexa Mansour), qui sont partis peu de temps avant l’événement.

AMC

Elisabeth Kublek dit au lieutenant Frank Newton (Robert Palmer Watkins) qu’il n’y a pas de moyen plus simple pour y arriver, nous supposons, Iris et Hope, et demande à Huck si “l’actif” est correct. Et puis il lui tend une montre “papa”. Tout cela implique quelques éléments très pertinents. Le premier, bien sûr, que Huck est lié à Kublek, peut-être sa fille, qui a rejoint les Marines pour suivre l’exemple de ses proches et que a subrepticement manoeuvré sous les ordres de la République Civique Militaire pour amener les deux sœurs Bennett à se rendre à leur base.

La dernière surprise de l’épisode implique, par exemple, que Huck est lié à Elisabeth Kublek, peut-être sa fille

Cela sert d’explication aux commentaires du lieutenant-colonel à la fin de “Brave” comme si elle était satisfaite de son départ et de sa survie de l’anéantissement de Campus Colony. Et, si ce que le Dr Lyla Bellshaw (Natalie Gold) répond à Elisabeth Kublek elle-même dans la scène post-crédit de “Shadow Puppets” (1×06) suggère une position hostile de son collègue, le Dr Leopold Bennett (Joe Holt), Ils voudront peut-être utiliser leurs filles, Iris et Hope, pour aider le biochimiste et le généticien à faire du travail des expériences immorales qu’ils mènent sur l’infection zombie.

AMC

C’est-à-dire menacer le médecin de préjudice et le forcer à continuer son travail pour la République civique militaire. Cependant, Elisabeth Kublek parle de «l’atout» dans sa conversation avec Huck, au singulier, et on se demande si c’est une manière de désigner les deux sœurs ensemble comme sa cible ou, en effet, l’une d’elles est plus importante que l’autre pour une question liée aux expériences. Quoi qu’il en soit, ils devront bien tourner dans les prochains épisodes pour nous justifier pourquoi ils jugent que le dangereux voyage d’Iris et Hope est préférable à les emmener de force.

Cela clarifie pourquoi l’expérience de Huck nous a été volée lors de sa prétendue disparition exploratoire entre «Madman Across the Water» (1×05) et «Truth or Dare» (1×07)

Quant à Huck, la clôture de “The Sky Is a Graveyard” révèle qu’il prétend ne pas connaître Elisabeth Kublek dans le premier opus de “Brave”, et clarifie également la raison pour laquelle son expérience nous a été volée lors de sa disparition supposée exploratoire à la fin de «Madman Across the Water» (1×05) et qu’il revient dès que «Truth or Dare» (1×07). Mais nous avons déjà anticipé ce que vous pensez de cacher des vérités douloureuses pour ne pas passer votre fardeau aux autres Oui, oui, que la question n’est pas de savoir si un comportement spécifique est considéré comme bon ou mauvais mais garder à l’esprit ce qui est nécessaire pour le bien commun.

L’article Qu’implique la grande surprise finale de l’épisode 1 × 08 de «The Walking Dead: World Beyond» a été publié dans Hypertext.