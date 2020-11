Le projet non officiel Shadow Art Games est en phase alpha et n’a pas été annulé par LucasArts pour le moment.

Faire un jeu ou un fan remake de tout produit Star Wars, c’est risquer une annulation par LucasArts. Mais Jeux d’art de l’ombre Ils sont courageux et osent avec un Remake de Star Wars: Dark Forces réalisé avec l’aide d’Unreal Engine 4. Il ne s’agit pas de ce travail que nous vous avons informé il y a environ un an, de cette récréation de la main d’un artiste Obsidian, mais d’un projet de fan qui cherche à être jouable et qui est déjà dans sa phase alpha développement.

Le meilleur? On voit déjà les premières étapes de ce projet, grâce au nouveau Gameplay de Star Wars: Dark Forces Remake offerts par leurs gestionnaires. Une vidéo d’une minute et demie à peine, comme un échantillon de l’état actuel de ce développement et de sa jouabilité dans cette phase précoce. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une version alpha d’un projet de fan, donc il y a encore beaucoup de marge pour améliorer ce qui est montré.

Et en cela, Shadow Art promet introduire plus de décorations et de visuels sur scène pour les prochaines vidéos, ainsi que de montrer l’extérieur de la base dans ce précurseur du mythique Jedi Knight. Pour le moment, c’est inconnu la date prévue pour la publication de ce remake de Dark Forces, même si la bonne nouvelle est qu’il n’a reçu aucun ordre de cessez-le-feu de LucasArts.

Au moins pour l’instant, bien sûr. En attendant les futures mises à jour du projet, et de savoir quand sera-t-il jouable par les fans, nous vous invitons à passer en revue d’autres aventures récentes telles que Star Wars Jedi: Fallen Order. Une proposition d’action réussie développée par Respawn, qui est disponible dans son intégralité via EA Play, et dont nous parlons en profondeur avec notre analyse de Star Wars Jedi: Fallen Order.

