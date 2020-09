Est un remake prévu du thriller intense de Koren Le gangster, le flic, le diable se passe-t-il encore? La Corée du Sud est depuis quelque temps une source très fiable de grand cinéma de genre. Train To Busan était le meilleur film de zombies de ces dernières années, tandis que Parasite de Bong Joon-ho était un thriller acclamé par la critique qui a balayé les Oscars en 2020. D’autres joyaux incluent le thriller érotique The Handmaiden et le film d’horreur de Hong-jin Na The Wailing.

Le gangster, le flic, le diable est un autre thriller solide de 2019, qui voit un flic faire équipe à contrecœur avec un chef du crime pour arrêter un tueur en série, à la suite d’une tentative infructueuse d’assassinat de ce dernier. Le film a reçu de bonnes critiques, en particulier grâce à la performance principale de Ma Dong-seok en tant que gangster du titre, qui avait auparavant volé des scènes dans Train To Busan. The Gangster, The Cop, The Devil s’est avéré être à la fois un thriller solide et un film d’action, et c’était un succès de taille décente dans le monde entier.

En relation: Mises à jour des lettres d’amour aux morts: la nouvelle adaptation est-elle toujours en cours?

Les grondements d’un remake américain ont rapidement suivi, mais une nouvelle version de The Gangster, The Cop, The Devil se produit-elle réellement?

En 2019, il a été confirmé que Sylvester Stallone (Rambo: Last Blood) et sa société Balboa Productions produiraient un remake américain de The Gangster, The Cop, The Devil. Bien que l’on ne sache pas si Stallone jouera un rôle dans le film, Ma Dong-seok devrait à la fois reprendre son rôle et produire cette nouvelle prise. Aucun autre casting ou cinéaste n’est attaché au film et aucune date de sortie n’a été fixée.

Rien n’a été entendu sur le remake de The Gangster, The Cop, The Devil’s depuis son annonce, bien que cela puisse être dû à la liste de projets chargée de Balboa Productions. Stallone devrait jouer et produire des films à venir comme Little America, Escape From New York, et son adaptation de longue date du roman monstre Hunter.

La société a également de nombreux autres projets de films et de télévision en ébullition, dont certains semblent plus près de se concrétiser que The Gangster, The Cop, The Devil. Pour cette raison, il pourrait s’écouler quelques années avant que le remake ne soit assemblé.

Alors que les nouvelles sur Le gangster, le flic, le diable est actuellement calme, c’est un remake qui aura beaucoup de chaleur derrière. La visibilité de Ma Dong-seok en tant qu’interprète ne fera qu’augmenter grâce à son rôle de Gilgamesh dans les prochains Eternals, donc l’intérêt pour le redémarrage sera probablement ravivé en 2021 après la sortie de ce blockbuster Marvel.

Suivant: Mises à jour sur les affaires moyennes sur la rue North Ganson: le film Jamie Foxx se passe-t-il?