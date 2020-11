Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture

C’est un endroit où des icônes de la communauté geek ont ​​été présentées. On parle d’artistes comme la voix de Mario, Charles Martinet, Leto Dugatkin et Adrián Wowczuk qui donnent vie aux frères Drake dans Uncharted ou, même, Humberto Vélez et Claudia Motta, voix animées d’Homer et Bart Simpson, respectivement. Il s’agit de Expogame Prime, espace présenté par Samsung, où les spectateurs peuvent voir leurs visages préférés parler de ce qu’ils aiment faire le plus.

Et dans cette édition, nous aurons un invité culte de la culture latino-américaine. On parle de Le bananier, célèbre youtuber uruguayen qui s’est mis dans la tête de tout le monde grâce à son contenu irrévérencieux et son sens de l’humour, ainsi que ses vidéos cinématiques de classe B ou à petit prix.

Parmi les contenus les plus connus de l’humoriste uruguayen, il y a ses «Trailerazos», qui parodient les films hollywoodiens. Parmi eux se trouvent “The Spider-Man” (parodie de Spider-Man), “Dirty Harry Potter” (parodie de Harry Potter, qui a reçu plus de cent millions de visites à cette époque), “The Powerless Hulk”, entre autres . En outre, il est également connu pour «Iván el Trolazo», la parodie de la série animée He-Man.

La transmission de la nouvelle version de Expogame Prime se tiendra ce samedi à partir de 20h00 sur la chaîne Twitch Hype Producciones ainsi que sur le compte Instagram de l’événement, Expogame Chile.

