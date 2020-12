Quelque chose est passé inaperçu, mais ce smartphone est un bon achat pour moins de 300 euros.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à cette offre d’El Corte Inglés, vous pouvez acheter le Samsung Galaxy A71 pour 299 euros. Le terminal de la firme coréenne arrive dans sa version de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, quelques chiffres non négligeables.

L’appareil de Samsung a un design similaire à celui du Galaxy S20, un grand écran de 6,7 pouces, l’un des processeurs Snapdragon Qualcomm et 4 caméras arrière. Ce sont toutes ses caractéristiques.

Achetez le Samsung Galaxy A71 au meilleur prix

L’appareil Samsung intègre un panneau Résolution Super AMOLED 6,7 pouces et Full HD + sur une façade dont pratiquement toute la surface est un écran. La seule interruption est un petit trou centré pour la caméra que vous oublierez après quelques heures d’utilisation.

Votre cerveau est le Snapdragon 730 fabriqué par Qualcomm. C’est un bon processeur, Il vous permettra de déplacer sans problème à la fois les jeux et les applications que vous utilisez au quotidien. Nous le trouvons avec une seule version de 6 Go de RAM. Vous pourrez travailler simultanément avec plusieurs applications lourdes.

Qualcomm Snapdragon 7306 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran Super AMOLED 6,7 ″ Full HD + 4 caméras arrière Batterie de 4,500 mAh avec charge rapide Prise casque, NFC, radio FM

À l’arrière de l’appareil coréen, un total de 4 caméras: on trouve un capteur 64 mégapixels, une grand angle 12 mégapixels, un capteur macro 5 mégapixels et un capteur pour le mode portrait. Dans le petit trou sur son devant, un appareil photo de 32 mégapixels.

Sa batterie, en revanche, atteint 4 500 mAh avec une charge rapide de 25W. Le Samsung Galaxy A71 dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales à l’écran, une prise casque et jusqu’à Radio FM, difficile à trouver dans les appareils que nous voyons aujourd’hui.

Comme vous pouvez le voir, nous parlons de un smartphone complet et fortement recommandé pour moins de 300 euros. Si vous recherchez un appareil signature traditionnel, si vous recherchez un mobile avec un grand écran AMOLED et un beau design, le Samsung Galaxy A71 peut être un très bon achat.

