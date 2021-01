Emportez chez vous un Samsung Galaxy entier à prix réduit. Il ne sera disponible que pour une durée limitée.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à cette offre, vous pouvez acheter le Samsung Galaxy M31, que nous avons eu l’occasion d’analyser il y a quelque temps, sur Amazon et pour 249 euros. Nous parlons de sa version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Vous avez la possibilité de prendre un bon milieu de gamme made by Samsung, ce qui se traduit par un panneau Super AMOLED, 4 caméras arrière et une énorme batterie de 6000 mAh. C’est tout ce que vous devez savoir sur l’appareil coréen.

Savoir plus: Samsung Galaxy M31

Achetez le Samsung Galaxy M31 au meilleur prix

Le smartphone Samsung est livré avec un boîtier en plastique simple mais attrayant que vous pouvez trouver dans différentes couleurs. Votre écran, avec la technologie Super AMOLED, atteint 6,4 pouces avec une résolution Full HD +. Cela se traduit par une densité élevée de 403 pixels par pouce.

Dans les entrailles de ce Galaxy M31 se trouve l’Exynos 9611, l’un des processeurs fabriqués par Samsung. Nous parlons d’un octa-core composé de cœurs Cortex A73 et A53. Notre protagoniste arrive avec une seule version avec 6 Go de RAM et deux options de stockage, 64 Go et 128 Go.

Exynos 96116 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran Super AMOLED 6,4 ″, Full HD + batterie 6000 mAh 4 caméras arrière NFC, prise 3,5 mm, radio FM

L’appareil sud-coréen a 4 capteurs à l’arrière: un Appareil photo principal de 64 mégapixels, une grand angle Capteur 8 mégapixels, un capteur 5 mégapixels pour le mode portrait et un capteur macro qui se répète avec 5 mégapixels. Dans la petite encoche de sa façade, un appareil photo de 32 mégapixels.

L’autonomie est l’une des grandes vertus de cette galaxie, sa batterie atteint jusqu’à 6000 mAh et bénéficie d’une charge rapide. Vous pouvez atteindre deux jours d’utilisation grâce à son immense capacité. Le terminal Samsung a également une prise casque, une connectivité NFC et même une radio FM. Pour moins de 250 euros, il est postulé comme une option vraiment intéressante pour ceux qui recherchent un appareil de fabricant traditionnel.

