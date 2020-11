Le milieu de gamme coréen est vraiment complet et a un prix minimum.

le Samsung Galaxy A51 5G Peut être le vôtre pour 299 euros grâce à cette offre d’Amazon.

Le smartphone coréen arrive dans sa version de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage avec une réduction de 50 euros sur le prix officiel.

Vous avez la possibilité de mettre la main sur l’un des milieu de gamme les plus complets de Samsung et inscrivez-vous pour le nouveau Connectivité 5G.

Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Le Samsung Galaxy A51 5G intègre un panneau AMOLED de 6,5 pouces et une résolution Full HD +. Sous son châssis se trouve le Exynos 980, l’une des puces fabriquées par Samsung lui-même.

Dans cette offre vient avec 6 Go de RAM et 128 Go espace de rangement. Le Galaxy A51 5G dispose également de 4 caméras à l’arrière et d’une batterie de 4500 mAh avec charge rapide.

Exynos 9806 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran Super AMOLED Full HD de 6,5 pouces + 4 caméras arrière Batterie de 4,500 mAh avec charge rapide Prise casque, NFC, radio FM et 5G